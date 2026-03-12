Новорожденных Латвии хотят больше вакцинировать. Осталось найти 600 тысяч евро 7 824

Наша Латвия
Дата публикации: 12.03.2026
LETA
ФОТО: Unsplash.com
ФОТО: Unsplash.com

В сфере оплачиваемой государством вакцинации охват в Латвии достаточно высок, однако в сфере профилактики ряда заболеваний показатели не столь хороши, например, в вакцинации от вируса папилломы человека и ветряной оспы, пишет Diena.

Поэтому планируется расширить круг поддерживаемых государством программ вакцинации для групп риска - младенцев, пожилых людей и других групп населения.

Говоря о профилактике заболеваний, в мире сегодня все чаще используют слово "иммунизация", а не "вакцинация", рассказала на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью представитель Детской клинической университетской больницы и член правления Латвийской ассоциации педиатров Ренате Снипе. Она сообщила, что в последние годы на рынке лекарств появились антитела длительного действия против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который является основной причиной госпитализации детей в развитых странах и создает значительную нагрузку на больницы.

По данным Детской больницы, в 44% случаев вирус поражает младенцев в возрасте до двух месяцев. Хотя высокой группой риска считаются недоношенные дети, 79% заболевших были совершенно здоровыми. Кроме того, перенесенный в младенчестве РСВ существенно повышает риск развития рецидивирующего свистящего дыхания и астмы. Страны, которые используют эти антитела, демонстрируют очень хорошие показатели эффективности затрат и снижения заболеваемости - число госпитализаций уменьшается на 80-90%.

Как подчеркнула Снипе, профилактика в первый год жизни - это не только борьба с вирусом, но и сохранение функции легких в долгосрочной перспективе. До сих пор вакцины получали недоношенные новорожденные дети и младенцы с тяжелыми хроническими заболеваниями - им каждый месяц в сезон вирусов (в течение пяти месяцев) вводили моноклональные антитела короткого действия. Учитывая высокую стоимость вакцины, а цена одной дозы составляет 800-1600 евро, проводилась тщательная оценка, кому их назначать.

Государственный совет по иммунизации предлагает внедрить всеобщую вакцинацию с использованием антител длительного действия, которые обеспечивают защиту на весь сезон одной дозой. Это прямое вложение в демографию страны, уменьшающее осложнения и бремя хронических заболеваний у будущих взрослых жителей, отметила Снипе. Что касается финансирования, то для вакцинации всех родившихся в конкретный год детей и детей с тяжелыми хроническими заболеваниями до 19-месячного возраста потребовалось бы 600 тысяч евро. Такая сумма необходима при условии, что рождаемость сохранится на уровне 2025 года и необходимо вакцинировать 5000-6000 детей.

#здравоохранение #медицина #Латвия #демография #вакцинация #финансирование #дети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
