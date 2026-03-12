Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пожилой рыбак поймал огромного окуня и побил 44-летний рекорд 1 4990

Lifenews
Дата публикации: 12.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожилой рыбак поймал огромного окуня и побил 44-летний рекорд
ФОТО: Unsplash

В США рыбак поймал огромного желтого окуня весом 1,35 килограмма и побил рекорд.

В США пожилой рыбак поймал огромного желтого окуня весом 1,35 килограмма во время подледной рыбалки и побил 44-летний рекорд штата Северная Дакота. Об этом сообщает Outdoor Life.

Братья Алан и Дейл Хинц из Висконсина отправились порыбачить в Северную Дакоту в сопровождении гида Тайлера Элшауга 3 марта. С утра компании не везло, и Элшауг решил перевести их на другое место. Он просверлил во льду лунки, и почти сразу Дейлу попалась крупная рыба, которая откусила блесну. Пока они с гидом меняли снасти, Алан поймал что-то действительно крупное.

Мужчина решил, что это щука, однако, когда вытащил рыбу на лед, оказалось, что на крючок попался крупный желтый окунь. «У нас просто челюсти отвисли», — поделился воспоминаниями Алан. Они сразу же отправились в ближайший магазин, чтобы взвесить рыбу на сертифицированных весах. Оказалось, что улов весит 1,35 килограмма.

Предыдущий рекорд Северной Дакоты по ловле этого вида был установлен еще в 1982 году и составлял 975 граммов. У Алана нет сомнений в том, что он стал обладателем высшего достижения штата, однако теперь ему нужно дождаться официального решения комиссии. «Мне придется подождать несколько недель, прежде чем оформят все документы. В любом случае это самый большой желтый окунь, которого я когда-либо поймал, и это незабываемо», — похвалился рыбак.

Желтые окуни водятся в США и Канаде. В среднем вес взрослой особи составляет около 500 граммов. Самый большой желтый окунь за все время наблюдений был пойман в реке Делавэр в 1865 году и весил 1,91 килограмма.

×
Читайте нас также:
#США #рыбалка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео