Прошло уже два месяца с отставки председателя думы Адажского края Карины Микелсоне, однако депутаты так и не договорились о новом руководителе самоуправления, пишет Latvijas Avīze.

Сейчас его обязанности выполняет заместитель мэра Гатис Мигланс, который может стать кандидатом на пост председателя, однако его избрание затрудняет неспособность депутатов договориться о составе коалиции. Разногласия могут возникнуть и по поводу других должностей - заместителей мэра и председателей комитетов.

Мигланс пригласил на переговоры всех 15 депутатов думы и хочет завершить их до очередного заседания думы 26 марта, когда депутаты должны избрать нового председателя. Если в течение двух месяцев дума не выберет нового мэра, министр умного управления и регионального развития может инициировать роспуск думы. Однако депутаты Адажской думы напоминают, что уже был прецедент - дума Елгавского края предыдущего созыва работала без председателя пять месяцев, при этом ситуация была еще более критичной, поскольку у мэра был только один заместитель.

В думе Адажского края есть два заместителя председателя, один из которых сейчас руководит думой, а второй при необходимости может его заменить. Тогдашний министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня не спешила инициировать роспуск Елгавской краевой думы, поскольку депутаты собирались на заседания, принимали решения и функции самоуправления выполнялись. Но тогда до муниципальных выборов оставалось менее года, а сейчас - более трех лет. Мигланс отметил, что дума Адажского края справляется со всеми обязанностями, в частности, сумела договориться о бюджете самоуправления.

Микелсоне ушла с поста председателя в начале января после того, как на заседании финансового комитета ряд депутатов предложил переработать бюджет самоуправления на этот год, поскольку в нем не было равного отношения к территориям бывших Адажского и Царникавского краев, которые вошли в состав объединенного края.