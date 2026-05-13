Силиня ругается, но... еще пока не уходит 4 1278

Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Эвика Силиня

Премьер Эвика Силиня

Премьер обещает провести консультации с однопартийцами и с "зелеными крестьянами".

Вопреки ожиданиям, заявления об отставке от Эвики Силини пока не последовало. В социальной сети X только что появился комментарий премьера по поводу поведения "прогрессивных": "Мой приоритет - благосостояние нашего населения и безопасность страны. Сегодня я предложила прогрессивным решение для дальнейшего сотрудничества - совместно выдвинуть профессионального кандидата на пост министра обороны, которое они отклонили.

Вместо того чтобы договориться о совместной работе, руководство прогрессивных предпочло не брать на себя никакой ответственности за благополучие нашего населения и укрепление безопасности и обороны нашей страны.

Начну консультации с правлением своей партии и депутатами фракции, а также партнером по коалиции - СЗК, - о дальнейших действиях".

Заметим, что партнеры в лице СЗК уже поспешили заявить, что правительства Силине де факто уже нет.

#коалиция #прогрессивные #правительство #отставка #политика
Автор - Абик Элкин
