Землю накроет мощная магнитная буря 0 1064

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Землю накроет мощная магнитная буря

14 мая Земля окажется под воздействием мощной магнитной бури красного уровня. Специалисты предупреждают о возможном ухудшении самочувствия у метеозависимых людей, а также о перебоях в работе связи и навигационных систем.

Причиной геомагнитного шторма 14 мая стала серия мощных солнечных вспышек класса X. Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды SWPC и международных спутниковых систем наблюдения.

Когда 14 мая ожидается пик магнитной бури?

По прогнозам специалистов, наибольшая геомагнитная активность в четверг придется на первую половину дня — примерно с 06:00 до 12:00.

После вспышек в районе солнечного пятна AR3664 поток заряженных частиц движется в сторону Земли. Ожидаемый уровень бури — K-индекс 6, что соответствует умеренной или сильной геомагнитной буре.

Специалисты предупреждают, что в этот период возможны перебои в работе коротковолновой радиосвязи, GPS-навигации и отдельных систем спутниковой связи.

Кто хуже всего переносит геомагнитные бури?

Наиболее чувствительны к магнитным бурям, как правило, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимостью.

14 мая риск ухудшения самочувствия возрастает для:

  • людей с повышенным или нестабильным артериальным давлением;

  • тем, кто страдает от мигрени и бессонницы;

  • людей с нарушением обмена веществ;

  • людей с хронической усталостью и проблемами со сном.

Среди наиболее распространенных симптомов врачи называют головную боль, головокружение, сонливость, раздражительность, боль в суставах и снижение концентрации внимания.

Как без проблем пережить пик солнечной активности?

Медики советуют в день магнитной бури избегать чрезмерных нагрузок и более внимательно относиться к режиму дня.

Специалисты рекомендуют:

  • пить больше чистой воды;

  • временно отказаться от алкоголя, кофе и энергетиков;

  • избегать интенсивных физических нагрузок;

  • больше времени проводить на свежем воздухе;

  • обеспечить себе полноценный сон продолжительностью не менее 7–8 часов.

По мнению редакции, даже если влияние магнитных бурь на организм до сих пор вызывает споры среди ученых, в дни повышенной солнечной активности стоит внимательнее относиться к своему здоровью. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, для которых такие периоды могут стать дополнительной нагрузкой на организм.

Автор - Светлана Тихомирова
