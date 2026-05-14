14 мая Земля окажется под воздействием мощной магнитной бури красного уровня. Специалисты предупреждают о возможном ухудшении самочувствия у метеозависимых людей, а также о перебоях в работе связи и навигационных систем.
Причиной геомагнитного шторма 14 мая стала серия мощных солнечных вспышек класса X. Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды SWPC и международных спутниковых систем наблюдения.
Когда 14 мая ожидается пик магнитной бури?
По прогнозам специалистов, наибольшая геомагнитная активность в четверг придется на первую половину дня — примерно с 06:00 до 12:00.
После вспышек в районе солнечного пятна AR3664 поток заряженных частиц движется в сторону Земли. Ожидаемый уровень бури — K-индекс 6, что соответствует умеренной или сильной геомагнитной буре.
Специалисты предупреждают, что в этот период возможны перебои в работе коротковолновой радиосвязи, GPS-навигации и отдельных систем спутниковой связи.
Кто хуже всего переносит геомагнитные бури?
Наиболее чувствительны к магнитным бурям, как правило, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимостью.
14 мая риск ухудшения самочувствия возрастает для:
людей с повышенным или нестабильным артериальным давлением;
тем, кто страдает от мигрени и бессонницы;
людей с нарушением обмена веществ;
людей с хронической усталостью и проблемами со сном.
Среди наиболее распространенных симптомов врачи называют головную боль, головокружение, сонливость, раздражительность, боль в суставах и снижение концентрации внимания.
Как без проблем пережить пик солнечной активности?
Медики советуют в день магнитной бури избегать чрезмерных нагрузок и более внимательно относиться к режиму дня.
Специалисты рекомендуют:
пить больше чистой воды;
временно отказаться от алкоголя, кофе и энергетиков;
избегать интенсивных физических нагрузок;
больше времени проводить на свежем воздухе;
обеспечить себе полноценный сон продолжительностью не менее 7–8 часов.
По мнению редакции, даже если влияние магнитных бурь на организм до сих пор вызывает споры среди ученых, в дни повышенной солнечной активности стоит внимательнее относиться к своему здоровью. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, для которых такие периоды могут стать дополнительной нагрузкой на организм.
