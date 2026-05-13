Вчера на сайте муниципального предприятия Rēzeknes Satiksme появилась ложная новость о запуске автобусных рейсов в Минск, Витебск, Псков, Смоленск, Москву и Санкт-Петербург. Что за хакеры резвились и с какой целью, теперь выясняет полиция.

Неустановленные пока лица, взломавшие сайт резекненского автобусного предприятия, неплохо подготовились. Они не просто выставили фальшивую новость о том, что в восточном направлении запускаются новые «социальные маршруты» из Резекне — в Беларусь (Минск и Витебск) и Россию (Псков, Смоленск, Москва и Санкт-Петербург). Чтобы ввести читателей в заблуждение максимально, они имитировали также «решение думы», которое дополняло фальшивку: с датой и номером.

При этом заседание думы в указанную дату не проводилось вообще, а номер был выдуманным.

Но пока всё прояснилось, резекненцы с изумлением успели прочитать — и про новые маршруты, и про «социальные тарифы», и про то, что в ближайшие дни последует «дополнительная информация о расписании движения и предварительной продаже билетов».

Разумеется, когда всё это узнали в Резекненской думе, то немедленно всё опровергли и пообещали срочно известить правоохранительные органы, чтобы те нашли авторов фейка и выяснили их цели.

Также самоуправление призвало жителей не поддаваться на провокации, проверять источники информации и доверять только официальным сообщениям. Это предложение звучит странно, ведь жители нашли сообщение о новых рейсах не абы где, а именно на проверенном и официальном источнике информации — сайте Rēzeknes Satiksme.

Самоуправлению, скорее, стоило бы обратиться с призывом «проверять» к своим программистам, в чьих обязанностях — обеспечивать ИТ-безопасность информационных муниципальных ресурсов. Потому что на данный момент она — нулевая.

Сейчас сайт Rēzeknes Satiksme не работает вообще. Фактически резекненцы лишены его вторые сутки. То ли фальшивка была сработана так качественно, что сковырнуть её никак не удаётся, то ли правоохранительные органы ищут там теперь «цифровые следы» злоумышленников.

Всё это случилось на фоне подлинной новости, что Латвия намерена запретить все пассажирские автобусные рейсы в РФ и Беларусь. Такие поправки продвигает сейчас к правилам о международных пассажирских перевозках Минсообщения. Согласно им, Автотранспортная дирекция будет аннулировать уже выданные разрешения для перевозчиков, чтобы остановить все рейсы на восток. В Минсообщения подчеркивают, что данное ограничение соответствует конституции и оправдано в демократическом обществе.