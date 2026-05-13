Рижское самоуправление напомнило родителям будущих первоклассников: подать заявление на обучение ребенка в 1-м классе столичных школ можно до 15 мая. Одновременно самоуправление подробно разъяснило, как будет проходить прием детей на следующий учебный год и кто получит приоритет при зачислении.

Как пояснили в думе, в школу в приоритетном порядке принимаются не только дети, которым уже исполнилось семь лет, но и шестилетние дети, если в течение этого календарного года им исполнится семь. При этом зарегистрировать ребенка на поступление в 1-й класс родители могут заранее — уже с пятилетнего возраста.

После завершения приема заявлений школы начнут формировать списки претендентов в первые классы. Для этого будет использоваться информация, зарегистрированная в Государственной информационной системе образования до 15 мая. Комплектование классов планируется завершить до 1 июня.

Особое внимание в этом году вновь уделяется территориальному принципу. Приоритет при зачислении получат дети, которые как минимум 12 месяцев вместе с одним из родителей задекларированы по адресу, относящемуся к территории конкретной школы.

Кроме того, преимущество предусмотрено:

для детей-сирот; для детей педагогов соответствующей школы; для братьев и сестер учеников, уже обучающихся в этой школе по программе основного образования.

В самоуправлении подчеркивают, что школы будут обязаны информировать родителей о результатах рассмотрения заявлений. В течение пяти рабочих дней после формирования списков претендентов родители получат электронное уведомление — на официальный электронный адрес или e-mail — о том, включен ли ребенок в список на зачисление. Рассылку уведомлений школы начнут с 18 мая.

Информацию о территориальном закреплении школ родители могут найти на сайте IKSD Riga в разделе «Katalogs».