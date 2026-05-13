Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижская дума разъяснила порядок приема детей в первые классы 0 296

Наша Латвия
Дата публикации: 13.05.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: первоклассники
ФОТО: LETA

Рижское самоуправление напомнило родителям будущих первоклассников: подать заявление на обучение ребенка в 1-м классе столичных школ можно до 15 мая. Одновременно самоуправление подробно разъяснило, как будет проходить прием детей на следующий учебный год и кто получит приоритет при зачислении.

Как пояснили в думе, в школу в приоритетном порядке принимаются не только дети, которым уже исполнилось семь лет, но и шестилетние дети, если в течение этого календарного года им исполнится семь. При этом зарегистрировать ребенка на поступление в 1-й класс родители могут заранее — уже с пятилетнего возраста.

После завершения приема заявлений школы начнут формировать списки претендентов в первые классы. Для этого будет использоваться информация, зарегистрированная в Государственной информационной системе образования до 15 мая. Комплектование классов планируется завершить до 1 июня.

Особое внимание в этом году вновь уделяется территориальному принципу. Приоритет при зачислении получат дети, которые как минимум 12 месяцев вместе с одним из родителей задекларированы по адресу, относящемуся к территории конкретной школы.

Кроме того, преимущество предусмотрено:

для детей-сирот; для детей педагогов соответствующей школы; для братьев и сестер учеников, уже обучающихся в этой школе по программе основного образования.

В самоуправлении подчеркивают, что школы будут обязаны информировать родителей о результатах рассмотрения заявлений. В течение пяти рабочих дней после формирования списков претендентов родители получат электронное уведомление — на официальный электронный адрес или e-mail — о том, включен ли ребенок в список на зачисление. Рассылку уведомлений школы начнут с 18 мая.

Информацию о территориальном закреплении школ родители могут найти на сайте IKSD Riga в разделе «Katalogs».

Читайте нас также:
#образование #рижская дума #родители
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Референдум, выборы Эксклюзив!
Изображение к статье: Желтый тюльпан с каплями дождя
Изображение к статье: Открылся первый в Латвии дневной центр хосписного ухода. Эксклюзив!
Изображение к статье: Еремеев день

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Детская коляска и пожилая пара на фоне демографического графика и города
Наша Латвия
Изображение к статье: Землю накроет мощная магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийская певица Лиене Атвара Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео