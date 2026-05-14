Солнечную погоду в Латвии во второй половине дня сменят дожди в Курземе

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Желтый тюльпан с каплями дождя
ФОТО: LETA

В четверг в Латвии сохранится сравнительно теплая и в основном солнечная погода, однако во второй половине дня в Курземе ожидаются кратковременные дожди и местами грозы.

После прохладного начала недели в Латвии продолжится постепенное потепление. В четверг температура воздуха во многих районах страны поднимется до +13…+18 градусов.

Синоптики прогнозируют переменную облачность — солнце временами будут закрывать облака, однако большую часть дня погода останется сухой.

Исключением станет Курземе.

Во второй половине дня и вечером на западе страны ожидаются кратковременные дожди, а местами возможны и грозовые ливни.

Ветер будет слабым или умеренным, преимущественно южного направления.

В Риге четверг обещает быть довольно комфортным: осадков не прогнозируется, ожидается много солнца, а температура воздуха повысится примерно до +17 градусов.

Что важно знать: нынешнее потепление пока остается нестабильным. Погоду в регионе продолжает определять циклон над Скандинавией, поэтому локальные дожди и резкие изменения облачности сохранятся и в ближайшие дни.

Атмосферное давление в Латвии отличается по регионам — от 998 гектопаскалей в Курземе до 1004 гектопаскалей в Латгале. Более низкое давление на западе страны как раз связано с большей вероятностью осадков и гроз.

На фоне предыдущих холодных и дождливых дней даже такие температуры уже будут ощущаться заметно комфортнее, особенно в центральной части страны.

#Рига #погода #Латвия #гроза #солнце #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
