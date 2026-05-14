В первом квартале 2026 года число зарегистрированных новорожденных в Латвии практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Однако смертность продолжает существенно превышать рождаемость, а количество заключенных браков заметно сократилось.

После длительного периода снижения рождаемости в Латвии впервые за долгое время зафиксирована относительная стабильность числа новорожденных.

По предварительным данным Центрального статистического управления, за первые три месяца 2026 года в стране зарегистрированы 2757 новорожденных — всего на одного ребенка больше, чем за тот же период прошлого года.

Среди новорожденных было 1405 мальчиков и 1352 девочки.

При этом в марте число зарегистрированных рождений даже немного выросло — до 996 детей, что на 11 больше, чем годом ранее.

Несмотря на это, демографическая ситуация в стране остается тяжелой.

За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрированы 7302 умерших — на 426 человек больше, чем год назад.

В результате число умерших превысило число родившихся на 4545 человек.

Для сравнения: в первом квартале прошлого года разница составляла 4120 человек.

Что важно понимать: даже при остановке падения рождаемости естественная убыль населения в Латвии остается одной из ключевых долгосрочных проблем страны. Число умерших сейчас более чем в два с половиной раза превышает число новорожденных.

Одновременно статистика показывает и снижение числа браков.

За первые три месяца года в Латвии зарегистрирована 1171 свадьба — почти на 17,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Демографы ранее уже отмечали, что на решения о создании семьи и рождении детей продолжают влиять экономическая неопределенность, рост стоимости жизни и миграционные процессы.

На 1 апреля предварительная численность населения Латвии составляла 1,816 миллиона человек.

На фоне продолжающегося старения населения тема демографии остается одной из самых чувствительных для латвийской экономики и социальной системы — от рынка труда до будущего пенсионной системы.