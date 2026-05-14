Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии впервые за долгое время не сократилось число новорожденных. Дальше некуда? 3 1080

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Детская коляска и пожилая пара на фоне демографического графика и города

Иллюстрация создана с помощью ИИ.

ФОТО: скриншот видео TV3

В первом квартале 2026 года число зарегистрированных новорожденных в Латвии практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Однако смертность продолжает существенно превышать рождаемость, а количество заключенных браков заметно сократилось.

После длительного периода снижения рождаемости в Латвии впервые за долгое время зафиксирована относительная стабильность числа новорожденных.

По предварительным данным Центрального статистического управления, за первые три месяца 2026 года в стране зарегистрированы 2757 новорожденных — всего на одного ребенка больше, чем за тот же период прошлого года.

Среди новорожденных было 1405 мальчиков и 1352 девочки.

При этом в марте число зарегистрированных рождений даже немного выросло — до 996 детей, что на 11 больше, чем годом ранее.

Несмотря на это, демографическая ситуация в стране остается тяжелой.

За первые три месяца этого года в Латвии зарегистрированы 7302 умерших — на 426 человек больше, чем год назад.

В результате число умерших превысило число родившихся на 4545 человек.

Для сравнения: в первом квартале прошлого года разница составляла 4120 человек.

Что важно понимать: даже при остановке падения рождаемости естественная убыль населения в Латвии остается одной из ключевых долгосрочных проблем страны. Число умерших сейчас более чем в два с половиной раза превышает число новорожденных.

Одновременно статистика показывает и снижение числа браков.

За первые три месяца года в Латвии зарегистрирована 1171 свадьба — почти на 17,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Демографы ранее уже отмечали, что на решения о создании семьи и рождении детей продолжают влиять экономическая неопределенность, рост стоимости жизни и миграционные процессы.

На 1 апреля предварительная численность населения Латвии составляла 1,816 миллиона человек.

На фоне продолжающегося старения населения тема демографии остается одной из самых чувствительных для латвийской экономики и социальной системы — от рынка труда до будущего пенсионной системы.

×
Читайте нас также:
#рождаемость #Латвия #демография #миграция #смертность #население #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Семья, доходы
Изображение к статье: Проверка температуры у ребенка
Изображение к статье: Домашняя аптечка с медикаментами
Изображение к статье: Покинутый класс школы и военный беспилотник за окном

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео