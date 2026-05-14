«Инициатива о проведении референдума в связи с возможностью изъятия пенсионных накоплений, скорее всего, не сможет собрать необходимое количество подписей», – заявила на днях политолог Лелде Метла-Розентале. И другие эксперты в один голос говорят о том, что до референдума о праве жителей выбрать свои накопления дело не дойдет!

14 лет без всенародных голосований

Нужно признать, что у этих пессимистов есть веские основания так считать. Судите сами. Во-первых, последний референдум в Латвии состоялся... в феврале 2012-го году, то есть более 14 лет назад! На нем, напомним, решался вопрос о предоставлении русскому языку статуса второго государственного.

Хотя исход референдума был предрешен (было очевидно, что среди граждан ЛР сторонники двуязычия находятся в значительном меньшинстве), правящих подобная демократическая вольница очень разозлила латвийские власти и они ужесточили законодательство, фактически лишив народ возможности инициировать референдумы. Ведь собрать не менее 152 тысяч подписей избирателей почти невозможно!

Примечательно, что за эти 14 лет была предпринята 31 попытка собрать такое количество подписей за референдум по тем или иным инициативам! Разные группы активистов собирали подписи и за референдум по роспуску Сейма, и по изменениям в Конституции – в частности, чтобы записать, что латвийское государство признает только два пола: мужской и женский, и не поддерживает искусственные половые конструкции.

По иронии судьбы, за эти годы предпринимались 4 попытки собрать подписи... за изменения самого Закона о всенародных голосованиях! Цель – снизить минимальную планку подписей для запуска процедуры референдума.

Смягчить закон не удалось

Интересно, что на недемократичность законодательства по поводу референдума указывал в бытность президентом и доктор права Эгилс Левитс. А нынешний президент Эдгар Ринкевич даже внес в Сейм соответствующую законодательную инициативу, которая позволяет на первом этапе собрать не 152 тысячи подписей, а 60 тысяч подписей.

Однако президентское предложение пока застряло в сеймовских комиссиях и, рискнем предположить, так и не будет рассмотрено до завершения полномочий этого созыва, то есть до конца октября.

Сидите тихо

Вторая причина, заставившая экспертов усомниться в успехе этого «безнадежного дела» – общий политический фон и факты новейшей истории. Как только власть чувствует, что есть хоть малейшая возможность собрать нужное количество подписей, запускается массированная информационно-пропагандистская кампания, которая запугивает народ и отбивает у него всякое желание «лезть в политику со своими подписями».

Какие же есть основания полагать, что на сей раз будет иначе? Наверняка, этот вопрос задавали себе и сами организаторы нынешнего сбора подписей! Давайте разберемся.

Дотянуться до денег

Впервые за последние два десятилетия подписи собираются не в поддержку какой-то политической идеи, политической установки, идеологии (например, за традиционную семью, роспуск парламента...), а за то, чтобы получить «на руки» реальные деньги – из своих накоплений во втором пенсионном уровне.

Согласитесь – это весьма мощный стимул к тому, чтобы потратить немного времени и подписаться за референдум.

Напомним: предлагается внести поправки в Закон о фондированных пенсиях, которые дают право участникам второго пенсионного уровня, при желании, частично или полностью изъять свои накопления во втором пенсионном уровне еще до наступления пенсионного возраста.

Референдум протеста

Кроме того, сбор подписей за референдум по пенсионным деньгам многими воспринимается и как своего рода протест против политики нынешних латвийских властей – против крайне непопулярного правительства на общем фоне недовольства.

А оснований для недовольства более чем достаточно – это и высокая инфляция, и цены на топливо, и все скандалы последнего времени, включая проскользнувший мимо Риги Rail Baltic, пожирающие государственные миллионы airBaltic, безнаказанно барражирующие в небе Латвии дроны...

Народ туп и глуп?

Желание подписаться усиливают и высказывания разного рода экспертов о том, что это «не совсем» деньги будущих пенсионеров, и к тому же народ глуп и туп – дай ему только волю, он выберет эти пенсионные накопления, пропьет, проест и потом, выйдя на пенсию, побежит за социальной помощью.

Такой «диалог» уж точно подстегнет избирателей поддержать референдум. Во всяком случае, первые дни сбора подписей показывают, что, если такой темп сохранится, собрать это количество автографов вполне реально.

Еще один важный фактор – кто именно проводит референдум: на сей раз это не просто некая инициативная группа или внепарламентская партия, а, согласно рейтингам, самая нынче популярная политическая сила «Латвия на первом месте».

И тогда начнется главное

Предположим, что нужное количество подписей будет собрано. Что дальше?

В этом случае законопроект, собравший нужное количество подписей, поступает к президенту, который направляет его в Сейм. Если Сейм отклоняет законопроект или принимает его с изменениями, то назначается всенародное голосование – не ранее, чем через месяц, но не позднее, чем через два месяца после голосования в Сейме.

Всенародное голосование проходит почти также, как выборы – это закрытое голосование избирателей, которые под текстом законопроекта должны поставить или «плюсик» в графе «за», если они поддерживают законопроект, или – «плюсик» в графе «против», если не поддерживают законопроект.

Конституция гласит: «Переданный на народное голосование законопроект, является принятым, если число голосовавших составляет по меньшей мере половину от числа избирателей, участвовавших в последних выборах в Сейм, и если большинство проголосовало за принятие законопроекта».

В последних парламентских выборах участвовало 916 594 избирателя. Таким образом, законопроект будет принят, если в референдуме примут участие хотя бы 458 297 избирателей и большинство из них проголосуют «за».

Как видите, дорога до принятия таким вот образом законопроекта длинная. Но, как говорится, дорогу осилит идущий...

Соседи

В Эстонии и Литве власти в последние годы значительно смягчили правила доступа жителей к накоплениям второго пенсионного уровня.

В Эстонии реформа вступила в силу раньше — с 2021 года. Жителям разрешили добровольно выходить из второй пенсионной ступени и снимать накопленные деньги досрочно. По данным эстонских властей и банков, значительная часть людей воспользовалась этой возможностью: было выведено более 1 млрд евро.

В Литве аналогичная реформа была утверждена Сеймом в 2025 году и начала действовать с 2026 года. Теперь литовцам разрешено снять 25% накоплений единовременно, а при тяжелой болезни можно забрать всю сумму. При этом действует специальное «окно выхода» на 2026–2027 годы.

За первые три месяца 2026 года 500–580 тысяч человек (почти 40% участников системы) решили забрать свои деньги.