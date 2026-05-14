«И мы решили – перебираемся в Латвию» – это было начало проблем гражданина РФ Валерийса

Дата публикации: 14.05.2026
На Комиссии Сейма обсуждали, что делать с тысячами граждан Латвии, которые имеют также второе гражданство – российское.

Откуда они берутся? Для лучше понимания проблемы в Сейм привели представителя двоегражданцев – Валерийса, которые рассказал о своих мытарствах.

«Мой прадед был депортирован из Латвии в Россию во время Второй Мировой войны, – поведал участникам комиссии явившийся в Сейм молодой человек по имени Валерийс. – У нас сохранились все документы, паспорт, мы знали конкретно, что он – латыш. И мы решили, что – перебираемся в Латвию.

Собрали все документы, чтобы по закону это сделать. И переехали в 2016 году, мама сдала языковой экзамен и получила двойное гражданство, а я – двойное гражданство, как член семьи репатрианта. Тем самым, мне до достижения 25 лет надо было отказаться либо от гражданства одного, либо от другого государства».

– Живя в Латвии, я выучил язык, у меня появились друзья, семья, – продолжает Валерийс. – Я понял, что не хочу покидать это государство. В связи с этим два года назад я начал процесс отказа от российского гражданства. Я зашел на домашнюю страницу посольства России, посмотреть, какие документы необходимы. Собрал все, встал в очередь, а им не понравилась одна справка из Омска, где я родился.

«Я нашел в России юридического представителя, на которое составил доверенность, мне собрали все документы, опять стал в очередь, ждал, а второй раз посольству не понравился перевод паспорта. Чтобы отказаться от гражданства – им нужен перевод паспорта Латвии на русский язык, заверенный у нотариуса. Но нигде не было написано, что его нужно переводить именно в посольстве, а я перевел у латвийского нотариуса и заверил его».

Попробовал Валерий и в посольство РФ в Литве обратиться – но там не подошла справка об отсутствии налоговых долгов в России (не было синей печати). Точно также было нужно приложить нотариально заверенные переводы справки из УДГМ Латвии о проживании в стране, а также копии школьного аттестата… При этом незадачливый отказник от российского паспорта задействовал еще и фирмы, которым заплатил денюжек.

«С подобными ситуациями сталкиваются многие люди», – заметил председатель парламентской комиссии Гунарс Кутрис (Союз «зеленых» и крестьян).

Для справки: как сообщили представители Управления по делам гражданства и миграции, 4231 человек в Латвии в настоящее время имеют, одновременно с латвийским, еще и российское гражданство. Еще 562 человека обладают и латвийским, и белорусским паспортом.

#история #гражданство #Латвия #миграция #гражданство России #Россия #бюрократия #политика
Автор - Ник Кабанов
