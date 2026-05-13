На 37-м году восстановленной Латвийской Республики, вопрос гражданства ее жителей вновь стал институтом политического прессинга. По крайней мере, пару десятилетий такой активности законодателей не наблюдалось. А в начале 2000-х вообще спокойно соседствовали массовая натурализация в подданные ЛР – и одновременно принятие российских паспортов. И все было нормально.

Время определиться

«Мы говорим об утере гражданства, поскольку не хотелось бы употреблять громкие слова – об отнятии гражданства», – сказал депутат Гунарс Кутрис (Союз «зеленых» и крестьян), открывающий профильную комиссию по этой теме.

– Как вы знаете, в последнее время актуализировался вопрос о ситуации с гражданами Латвии, у которых исторически образовалось, законно, гражданство другого государства, – заявил Г.Кутрис, бывший председатель Конституционного суда.

Управление по делам гражданства и миграции, по его мнению, «понимает ситуацию».

– В этих случаях гражданство Латвии не отнимают сразу. Но с точки зрения правового государства и стабильности права, очень странна нерешенная законом ситуация.

Что касается закона, то он позволяет иметь двойное гражданство ЛР и РФ до 25 лет. Потом надо выбрать.

«С 18 до 25 лет – достаточно долгий период времени, чтобы разобраться с этим… », – считает председатель Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

Однако есть государства, граждане коих вообще не могут отказаться от паспорта своей страны – к примеру, Сирия (выходцев откуда в ЛР становится все больше!).

«Есть рекомендации ехать в соседние государства»

К тому же, отметили в Сейме, «из-за начатой российской войны в Украине латвийские граждане охотно хотели бы освободиться от гражданства России, но, как и с Беларусью, это достаточно долгий процесс».

Прежде всего нужно записаться в очередь в посольстве РФ и долго ждать. «Есть рекомендации ехать в соседние государства – но оттуда тоже возвращались люди, которым сказали: поезжайте в Латвию, и решайте там». Есть вариант также уполномочить своего юридического представителя в России, либо отправиться туда самому.

– Мы знаем, насколько это рискованно, – указал Г.Кутрис на тему воинского учета. И добавил, что «по закону нам надо отнять гражданство у гражданина Латвии, так как он не освободился от гражданства другого государства». А последнее – «может быть, осознанно этот процесс затягивает, или из-за бюрократической машины».

Все это в целом дает основание, со стороны нашего государства, «опротиветь» тому самому гражданину ЛР, который хотел бы быть лоялен!

УДГМ уполномочен заявить

Как сообщили представители Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) на заседании в Сейме, 4231 человек в Латвии в настоящее время имеют, одновременно с латвийским, еще и российское гражданство. Из них 3319 – молодые люди.

Еще 562 человека обладают и латвийским, и белорусским паспортом, из них 503 – до 25 лет.

По словам чиновника, УДГМ – это «не драконовская организация и понимающе относится к этим вопросам». Граждан в Латвии и так немного, и потому, по мнению ведомства, необходимо принять поправки к законодательству, которые не запускали бы автоматического процесса отказа от подданства ЛР, если имелись бы доказательства, что двойной гражданин начал отказываться от гражданства другого государства.

Латвийские официальные органы более всего не хотели бы увеличения «безгражданства», чему противодействует международное законодательство, ратифицированное ЛР (это, впрочем, не относится к категории неграждан, кои объявлены особым институтом!).

Между тем, как сообщили сотрудники УДГМ, отказаться от гражданства своей страны крайне трудно также имеющим паспорт Армении, особенно мужчинам (вероятно, все из-за той же воинской службы).

«Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась как можно скорей, чтобы вокруг нас не было государств, представляющих для нас угрозу», – высказались представители Управления.

Как вычислить нелояльных

А вот депутат Андрей Юдин («Новое Единство») отметил, что «неопределенность сохраняется». – Нам нужно рассмотреть возможность изменить Закон о гражданстве.

В видении парламентария, лишать гражданства ЛР надо в случае, если второе гражданство человек тем или иным образом активизирует. К примеру, запросит новый паспорт. Да только с какой такой радости выдаст эту информацию посольство РФ органам «недружественного государства»?