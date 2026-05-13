Глава государства не стал торопиться и лишь на пятницу назначил рандеву с представителями всех сеймовских фракций. Очевидно, что таким образом Эдгар Ринкевич взял паузу, чтобы посмотреть, как будут развиваться события сегодня вечером и завтра. А именно: уйдет ли Эвика Силиня в отставку сама или ее "попросит на выход" парламент? Или политики придумают какие-то другие, возможно, неожиданные сценарии. Так или иначе, но в пятницу ситуация уже во многом прояснится и президент сможет понять, формируется уже новое правящее большинство или нет.

Отметим, что по Конституции именно у президента есть эксклюзивное право выдвигать кандидата в премьеры и поручать ему сфомировать правительство, после чего обратиться за мандатом доверия в Сейм.