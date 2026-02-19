Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

День Луки Елладского: традиции и запреты 20 февраля 0 405

Дом и сад
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: День Луки Елладского: традиции и запреты 20 февраля

20 февраля православные храмы вспоминают святого Луку Елладского — монаха, жившего в IX-X веках. Этот день известен как День Луки или Могущница. В народной традиции в этот период принято вспоминать ушедших из жизни близких и угощать нуждающихся пирогами с луком.

 

20 февраля православные верующие отмечают память святого Луки Елладского. Этот греческий монах, который принял постриг в возрасте 14 лет, в конце своей жизни обосновался на склонах горы Геликон, где основал монашескую общину. Позже здесь был построен храм святой Варвары и возведен монастырь.

Народный календарь: День Луки

У праздника, посвященного святому Луке Елладскому, существует несколько названий. В зависимости от региона, его могли называть «День Луки», «Феня – спасовы коренья» или «Могущница».

Что можно делать в День Луки

В старину в этот день вспоминали ушедших из жизни родственников. Утром в храмах зажигали поминальные свечи и возносили молитвы. «Живы родители – почитай, умерли – поминай», – гласила народная мудрость.

В этот день также чествовали святого Луку Елладского, считая его покровителем крестьян. К нему обращались с просьбами о помощи в сельскохозяйственных работах.

Наши предки готовили пироги с луком и зеленью, собранной осенью. Эти пироги предназначались для угощения семьи, соседей и нуждающихся. Считалось, что такая щедрость принесет счастье в дом.

Существовал еще один ритуал, который объясняет два других названия праздника – «Могущница» и «Феня – спасовы коренья». В прошлом могущницей называли целебную траву лапчатку, листья которой напоминают кресты.

Согласно народным поверьям, 20 февраля (7 февраля по старому стилю) лапчатка обладала особой силой. В этот день пили травяные настои и готовили мази с лапчаткой, которые использовали при болях в суставах и ушибах.

День Луки: народные приметы

В старину считали, что День Луки может предсказать погоду на лето. Если солнце на закате окрашивалось в красный цвет, лето ожидалось холодным и дождливым. Если в этот день снег таял, лето будет теплым.

Если птицы забирались на верхушки деревьев, это предвещало морозы. Туман, стелющийся по земле, указывал на оттепель. Если в День Луки слышался гром, что было редкостью, это воспринимали как плохой знак, предвещающий беды.

День Луки: что нельзя делать

День Луки – праздник, наполненный миром и добротой. В прошлом люди старались избегать конфликтов и не отвечать на грубости, исходящие от соседей, родственников или друзей. В этот день запрещалось:

Затевать ссоры – к болезни.
Отказывать в милостыне – к нищете.
Устраивать шумные застолья – к семейным проблемам.
Жадничать – весь год пройдет в нужде.
Совершать крупные покупки – все быстро придет в негодность.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео