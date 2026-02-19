Baltijas balss logotype
Мировой пищепром теряет миллиарды из-за препаратов для борьбы с ожирением 0 431

Бизнес
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мировой пищепром теряет миллиарды из-за препаратов для борьбы с ожирением

Мировые компании по производству продуктов питания и напитков в 2026 году сосредотачиваются на сокращении списков ингредиентов и меньших размерах упаковок из-за популярности препаратов для борьбы с ожирением, которые подавляют аппетит. Об этом сообщило Reuters.

По оценкам EY-Parthenon, которые приводит Reuters, изменения в рационе, связанные с употреблением GLP-1-препаратов, могут означать потерю до $12 млрд с продаж снеков в течение следующего десятилетия.

Согласно анализу данных от компании Numerator, проведенному PwC, люди, употребляющие GLP-1, в среднем потребляют на 40% меньше калорий. Потребление десертов сократилось на 84%, а употребление алкоголя – на 33%, тогда как потребление свежих продуктов выросло более чем на 70%.

Гендиректор Magnum Ice Cream Питер тер Кулве отметил, что люди, принимающие такие препараты, продолжают есть лакомства, но у них резко уменьшается "бездумное переедание".

Это побудило к внедрению изменений производителями продуктов питания и напитков. Компания PepsiCo запустила линейку продуктов Simply NKD, чтобы изменить рецептуру своих снеков Lay's и Gatorade, удалив искусственные красители и ароматизаторы, а также уменьшив порции.

Coca-Cola в конце 2025 года увеличила производство, чтобы удовлетворить растущий спрос на свое молоко Fairlife с высоким содержанием белка. Американский производитель General Mills выпустил хлопья Cheerios с высоким содержанием белка в декабре 2024 года, борясь с конкуренцией на рынке завтраков.

#компании #ожирение
Оставить комментарий

