В концепции развития и управления рижскими кладбищами одним из центральных вопросов является исчерпание мощностей для традиционных захоронений, что, по оценке самоуправления, в отдельных сценариях может стать критическим уже к 2033 году. Одним из возможных решений рассматривается развитие садов памяти для захоронений урн с прахом.

Как сегодня на презентации концепции развития и управления кладбищами Риги на 2026–2035 годы в Ратуше отметил заместитель председателя Комитета по жилищной политике и окружающей среде Эдгар Икстенс (JV), документ не предусматривает радикальных изменений. Концепция не является «высеченной в камне» — это основа, которую можно уточнять. Главный принцип — уважение к усопшим и сохранение культурно-исторического наследия.

Документ касается 22 муниципальных кладбищ. Выявлено 18 существенных вызовов, объединённых в четыре группы проблем. Первая — исчерпание мест для традиционных захоронений и ограниченные возможности расширения территорий. Вторая — нехватка финансовых и человеческих ресурсов для содержания кладбищ. Третья — растущая нагрузка на окружающую среду и инфраструктуру, включая вывоз отходов и уход за ландшафтом. Кроме того, отмечены проблемы с учётом данных и регулированием, осложняющие учёт и управление местами захоронений.

Широкую дискуссию вызвало предложение активизировать учёт неухоженных захоронений. Согласно действующим правилам Рижской думы, места, за которыми не ведётся уход, подлежат фиксации. Если в течение трёх лет подряд установлено, что место не ухаживается, составляется соответствующий акт.

Неухоженные могилы доступны для повторных захоронений (надмогильных). Если со дня первого захоронения прошло не менее 20 лет, на этих местах можно хоронить других умерших как традиционно, так и в урнах.

В ходе обсуждения прозвучало предложение продлить срок признания могилы неухоженной с трёх до пяти лет, аргументируя это тем, что многие жители живут за границей и посещают захоронения реже. Также было предложено обязать сохранять памятные таблички при повторных захоронениях, чтобы не утрачивать исторические свидетельства.

В ответ было разъяснено, что фиксация проводится только в отношении длительно заброшенных мест, при этом объекты культурно-исторической ценности из этого процесса исключаются. Трёхлетний срок рассматривается как период, позволяющий убедиться в продолжительном отсутствии ухода. Представители думы отметили, что предложение о сохранении памятников при повторных захоронениях заслуживает рассмотрения, однако следует учитывать эстетические и хозяйственные аспекты.

В настоящее время возможности по обследованию и оформлению актов по неухоженным могилам ограничены. По состоянию на октябрь прошлого года было заактировано 625 могил (больше всего — 182 — на Первых Лесных кладбищах; на кладбищах левого берега Даугавы — всего 230). Однако этот показатель не отражает реального количества заброшенных мест.

В долгосрочной перспективе можно учитывать опыт Германии, предусматривающий освобождение места спустя 20 лет после захоронения. Это позволило бы осуществлять новые традиционные захоронения вместо повторных, которые в ряде случаев затруднены из-за высокого уровня грунтовых вод.

Новые захоронения на освобождённых местах могут быть более востребованы, поскольку не требуют сохранения памятника предыдущего покойного и ведения двойной записи в системе.

Также были рассмотрены возможности расширения территорий с учётом зонирования и уровня грунтовых вод. В некоторых местах возможно расширение площадей, в других — целесообразно развивать захоронения урн и сады памяти.

Согласно оценкам, поля для рассеивания праха могут стать современной, экологически ответственной и компактной альтернативой традиционным захоронениям, снижая нагрузку на существующие территории.

В качестве потенциальных мест для таких решений названы кладбища Яунциемс, Болдерая, Лачупе, Первые Лесные, а также кладбища Саркандаугава и Мартина.

Объявлен конкурс на строительство колумбария; концепция также предусматривает дальнейшее развитие инфраструктуры колумбариев.

Для повышения финансовой устойчивости рассматривается дифференциация платы за места на «престижных» кладбищах, продолжение цифровизации учёта и урегулирование статуса бесхозных памятников. Особое внимание планируется уделить вопросам обращения с отходами, включая создание площадок для компостирования, и предотвращению превращения кладбищ в стихийные свалки.

Предложены две модели организации компостных площадок. Первая — создание крупной (примерно 5 метров в диаметре) площадки для сбора биоразлагаемых отходов (листья, цветы, венки без пластика, ветки) с отдельным контейнером для бытовых отходов. Это позволит централизованно накапливать биоматериал и сократить расходы на вывоз.

Вторая модель предполагает раздельную компостную площадку, где биологические отходы не только собираются, но и перерабатываются на месте для получения компоста, который можно использовать для ухода за зелёными насаждениями кладбищ. Рядом устанавливается контейнер для несортируемых отходов. Такая система позволит повысить эффективность обращения с ресурсами и сократить объёмы транспортировки.

В плане подчёркивается необходимость выделения ресурсов на поддержание аллей и элементов кладбищенного ландшафта.

Доклад занимает около 80 страниц с более чем 20 приложениями. Общественное обсуждение продлится до 26 февраля, жители могут представить предложения по приоритетам и регулированию развития кладбищ.

С проектом концепции можно ознакомиться на сайте самоуправления и до 26 февраля подать предложения в рамках общественного обсуждения.

Также сообщается, что в Сейме рассматривается Закон о кладбищах, предусматривающий единое регулирование вопросов создания, содержания, расширения кладбищ и предоставления мест захоронения.

С вступлением закона в силу муниципальные правила использования кладбищ утратят силу. Предусмотрен переходный период — действующие правила применяются, если они не противоречат новому регулированию, но не позднее 30 июня 2027 года.