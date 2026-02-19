Сейм в четверг принял ранее возвращенные на повторное рассмотрение поправки к Закону об образовании, предусматривающие постепенное ограничение доступности дистанционного обучения с 2027/2028 учебного года, пишет ЛЕТА.

С 1 сентября 2027 года в дистанционной форме больше не будут обучаться ученики 1-х и 4-х классов. Годом позже очное обучение будет распространяться также на учеников 2-х и 5-х классов, а с 1 сентября 2029 года — на учеников 3-х и 6-х классов.

Также с 1 сентября 2027 года ученики 1–6-х классов больше не смогут получать основное образование в семье.

Как сообщалось ранее, принятый Сеймом и возвращенный президентом государства на повторное рассмотрение закон предусматривал, что новые нормы в отношении 1-го класса вступят в силу уже с 2026/2027 учебного года, а с 1 сентября 2027 года регулирование распространялось бы также на 2-й и 4-й классы, с 1 сентября 2028 года — на 3-й и 5-й классы, а с 1 сентября 2029 года — и на 6-й класс.

Агентство ЛЕТА уже сообщало, что 22 января Сейм принял поправки к Закону об образовании, которые, в частности, предусматривают существенное ограничение доступности дистанционного обучения для учеников 1–6-х классов. Обучение в дистанционной форме или в семье на этом этапе основного образования будет разрешено только на один год тем ученикам, которые получат оценку самоуправления о том, что обучение в такой форме соответствует наилучшим интересам ребенка. Критерии и порядок проведения оценки самоуправления поручено разработать Кабинету министров.

Президент государства призвал вводить изменения взвешенно и рассмотреть перенос срока их вступления в силу, чтобы не допустить ситуации, при которой поспешная реформа могла бы поставить под угрозу интересы ребенка.

В то же время президент подчеркнул, что срок разработки правил до 15 мая 2026 года следует оставить в силе, чтобы обеспечить своевременную ясность в применении нового регулирования.