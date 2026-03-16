Война на Ближнем Востоке привела к росту цен на топливо и в Латвии. Сколько людей лично ощутили этот рост, выясняла утренняя передача TV3 «900 секунд» в сегодняшнем опросе.

Большинство, или 77% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет, указали, что лично почувствовали рост цен на топливо в стране после недавних конфликтов на Ближнем Востоке, сообщает TV3.

Около четверти, или 23%, ощутили это в очень большой степени, примерно такая же доля жителей — 26% — в большой степени, а 28% — немного.

В свою очередь более десятой части, или 15% жителей, указали, что лично вовсе не почувствовали рост цен на топливо в Латвии после недавних конфликтов на Ближнем Востоке.

8% жителей не дали конкретного ответа на этот вопрос.