В аэропорту Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах временно отложены рейсы после того, как «инцидент, связанный с дроном», вызвал пожар рядом с аэропортом, сообщили власти в понедельник, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Инцидент затронул резервуар с топливом, сообщил медиаофис Дубая, позже добавив, что пожар потушен.

Сообщений о пострадавших нет.

«Управление гражданской авиации Дубая сообщает, что в международном аэропорту Дубая временно откладываются рейсы в рамках мер предосторожности для обеспечения безопасности всех пассажиров и сотрудников», — сообщил медиаофис Дубая на платформе «X».

Израиль и США 28 февраля начали войну против Ирана, в свою очередь Иран нанес ответные удары по Израилю и странам Персидского залива, где расположены военные объекты США, в том числе в ОАЭ.