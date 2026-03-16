«Черный Stratocaster» Дэвида Гилмора из Pink Floyd продан за 14,6 миллионов USD 0 173

Lifenews
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Черный Stratocaster» Дэвида Гилмора из Pink Floyd продан за 14,6 миллионов USD

Цена более чем втрое превысила ожидаемую.

Аукционный дом Christie's сообщил, что знаменитая электрогитара, которую Дэвид Гилмор использовал во время записи всех альбомов группы Pink Floyd с 1970 по 1983 год, была продана за рекордную сумму 14,6 млн долларов.

Таким образом гитара, известная как «Черный Stratocaster», стала самой дорогой из всех когда-либо проданных в мире. О том, кто стал покупателем, не сообщается.

Black_Strat.jpg

Эту гитару можно услышать на самых популярных записях Pink Floyd, в том числе на альбомах «The Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here» и «The Wall».

Christie's прогнозировал, что Fender Stratocaster Гилмора будет продан за сумму от двух до четырех миллионов долларов.

До этого самой дорогой гитарой мира считался электроакустический «Martin D-18E», выпущенный в 1959 году и использовавшийся лидером группы Nirvana Куртом Кобейном на знаменитом концерте MTV Unplugged в 1993 году. Эта гитара была продана с аукциона в 2020 году за 6 млн долларов.

На этом аукционе была также продана еще одна гитара Курта Кобейна — синий Fender Mustang, который лидер «Нирваны» использовал во время записи видеоклипа для песни «Smells Like Teen Spirit» — ее стоимость составила 6,9 млн долларов.

Инструменты были проданы в рамках торгов, на которых выставлялось имущество американского миллиардера Джима Ирсея, умершего в 2025 году.

Среди лотов были еще несколько музыкальных инструментов, принадлежавших рок-звездам.

