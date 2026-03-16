Аукционный дом Christie's сообщил, что знаменитая электрогитара, которую Дэвид Гилмор использовал во время записи всех альбомов группы Pink Floyd с 1970 по 1983 год, была продана за рекордную сумму 14,6 млн долларов.

Таким образом гитара, известная как «Черный Stratocaster», стала самой дорогой из всех когда-либо проданных в мире. О том, кто стал покупателем, не сообщается.

Эту гитару можно услышать на самых популярных записях Pink Floyd, в том числе на альбомах «The Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here» и «The Wall».

Christie's прогнозировал, что Fender Stratocaster Гилмора будет продан за сумму от двух до четырех миллионов долларов.

До этого самой дорогой гитарой мира считался электроакустический «Martin D-18E», выпущенный в 1959 году и использовавшийся лидером группы Nirvana Куртом Кобейном на знаменитом концерте MTV Unplugged в 1993 году. Эта гитара была продана с аукциона в 2020 году за 6 млн долларов.

На этом аукционе была также продана еще одна гитара Курта Кобейна — синий Fender Mustang, который лидер «Нирваны» использовал во время записи видеоклипа для песни «Smells Like Teen Spirit» — ее стоимость составила 6,9 млн долларов.

Инструменты были проданы в рамках торгов, на которых выставлялось имущество американского миллиардера Джима Ирсея, умершего в 2025 году.

Среди лотов были еще несколько музыкальных инструментов, принадлежавших рок-звездам.