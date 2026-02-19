Сегодня, 19 февраля, на заседании Финансового комитета поддержано решение уже в этом году увеличить в Юрмале размеры муниципальных пособий. Планируется повысить ежегодное пособие пожилым юрмалчанам — до 250 евро в календарный год.

В настоящее время Юрмала — единственное самоуправление в Латвии, которое предоставляет такое пособие всем задекларированным в Юрмале пожилым жителям.

В 2025 году пособие составляло 200 евро и было предоставлено 9393 пожилым. Пособие можно использовать для пациентских взносов и доплат, медицинских и стоматологических услуг, медикаментов и медицинских товаров (в том числе оптики и витаминов), а также других расходов, связанных с поддержанием здоровья.

Новорождённым — до 1500 евро

Предусмотрено, что пособие на каждого новорождённого ребёнка вырастет до 1500 евро, тем самым обеспечив самое большое пособие при рождении ребёнка в Латвии. В 2025 году пособие при рождении ребёнка в Юрмале составляло 1000 евро и было предоставлено более чем 399 семьям юрмалчан.

Пособие новорождённому является частью более широкой муниципальной поддержки семей с детьми. Юрмала также обеспечивает:

– ежегодное пособие 100 евро на поддержку учебного процесса (детям с 1,5 лет, школьникам и студентам очной формы обучения до 25 лет);

– бесплатные городские и школьные автобусы;

– бесплатный проезд на поезде.

– бесплатное питание для воспитанников детских садов и учащихся школ до 12-го класса.