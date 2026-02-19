Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В латвийском городе каждому пенсионеру будут давать по 250 евро 1 24640

Наша Латвия
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В латвийском городе каждому пенсионеру будут давать по 250 евро

Сегодня, 19 февраля, на заседании Финансового комитета поддержано решение уже в этом году увеличить в Юрмале размеры муниципальных пособий. Планируется повысить ежегодное пособие пожилым юрмалчанам — до 250 евро в календарный год.

В настоящее время Юрмала — единственное самоуправление в Латвии, которое предоставляет такое пособие всем задекларированным в Юрмале пожилым жителям.

В 2025 году пособие составляло 200 евро и было предоставлено 9393 пожилым. Пособие можно использовать для пациентских взносов и доплат, медицинских и стоматологических услуг, медикаментов и медицинских товаров (в том числе оптики и витаминов), а также других расходов, связанных с поддержанием здоровья.

Новорождённым — до 1500 евро

Предусмотрено, что пособие на каждого новорождённого ребёнка вырастет до 1500 евро, тем самым обеспечив самое большое пособие при рождении ребёнка в Латвии. В 2025 году пособие при рождении ребёнка в Юрмале составляло 1000 евро и было предоставлено более чем 399 семьям юрмалчан.

Пособие новорождённому является частью более широкой муниципальной поддержки семей с детьми. Юрмала также обеспечивает:

– ежегодное пособие 100 евро на поддержку учебного процесса (детям с 1,5 лет, школьникам и студентам очной формы обучения до 25 лет);

– бесплатные городские и школьные автобусы;

– бесплатный проезд на поезде.

– бесплатное питание для воспитанников детских садов и учащихся школ до 12-го класса.

Читайте нас также:
#здравоохранение #Юрмала #пенсионеры #Латвия #бюджет #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
73
16
4
4
4
0

Оставить комментарий

(1)
  • ES
    Ella Stroika
    22-го февраля

    Молодцы юрмалчане! Респект! А куче мэров Риги всем по прянику.

    4
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео