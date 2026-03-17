Во вторник в восточных районах Латвии сохранится сухая и солнечная погода, в остальной части страны небо будет частично покрыто облаками, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют, что существенных осадков не ожидается. Местами на побережье может не рассеяться туман.

Будет дуть слабый ветер, в Латгале и на востоке Видземе — умеренный южный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +4 градусов местами на побережье до +11..+13 градусов в восточной части страны.

В Риге осадки не ожидаются, солнце временами будут закрывать облака. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Температура воздуха повысится до +9 градусов, у моря ожидается лишь +4 градуса.

Погоду определяет область повышенного давления. Атмосферное давление — 1018–1022 гектопаскаля на уровне моря.