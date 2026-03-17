Чили в понедельник начала строительство новых барьеров на границах с Перу и Боливией, выполняя обещание нового консервативного президента Хосе Антонио Каста остановить нелегальную иммиграцию, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Сегодня мы начинаем останавливать нелегальную миграцию", — заявил Каст, когда экскаватор рыл траншею у пограничного пункта Чакальюта на севере Чили, на границе с Перу.

Каст пообещал бороться с иммиграцией из Перу и Боливии, создав «пограничный щит», и через пять дней после своей инаугурации отправился в приграничный город Арика, расположенный примерно в 2000 километрах от Сантьяго.

Правительство Чили установило 90-дневный срок для строительства этих барьеров, не уточняя, какой тип инфраструктуры будет использован.

В Арике и других районах у границы с Боливией планируется создать траншеи глубиной около трех метров.

Министр внутренних дел Клаудио Альварадо сообщил, что физические барьеры протянутся примерно на 500 километров.

План Каста также предусматривает развертывание большего числа военных на границах.

Новый президент пообещал принять меры для сдерживания роста числа убийств, похищений людей и вымогательств, в котором он обвиняет нелегальных иммигрантов.

Согласно оценкам правительства, в Чили незаконно находятся 337 000 иностранных граждан.

Хотя за последние 10 лет в стране вырос уровень насильственной преступности, Чили по-прежнему остается одной из самых безопасных стран Латинской Америки. В 2025 году там было зарегистрировано 5,4 убийства на 100 000 жителей.