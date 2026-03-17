Что мы знаем о Стамбульской конвенции, которая чуть не развалила правительство Латвии и правящую коалицию? Да ничего. Ну там про защиту женщин от насилия, хотя латвийские законы и так его запрещают. Про то, что однополые могут регистрировать свои отношения официально. Ну и пусть их, вряд ли их количество будет таким, что станет реальной угрозой демографии. Но если углубиться в документ дальше, он заиграет новыми зловещими красками.

Скажи мне «да»!

Правовая и социальная комиссии Рийгикогу 10 марта провела совместное открытое заседание, чтобы выслушать мнения заинтересованных сторон по законопроекту, который предусматривает переход к определению сексуального насилия на основе принципа согласия.

Тема вызвала живейший, если судить по числу приглашенных, интерес. На заседание были приглашены советники службы уголовного права и производства Министерства юстиции и цифровизации Андра Рейномяги и Мари Хаав, старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Арика Лепп, руководитель отдела политики равноправия Министерства экономики и коммуникаций Пирьо Турк, руководитель отдела помощи жертвам Департамента социального страхования Кайре Тамм и руководитель службы помощи жертвам сексуального насилия Анника Силде, советник отдела охраны правопорядка и производства по делам о проступках Министерства внутренних дел Барбара Хааге, генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев, эксперт группы готовности оперативного бюро Пыхьяской префектуры Реймо Райвет, заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета Тартуского университета и судья Тартуского окружного суда Марио Труу, а также приглашенный лектор по уголовному праву Лаура Аяотс, член правления Общества гинекологов Эстонии Алисса Селянко, генеральный секретарь Фонда «Круглый стол женских объединений Эстонии» Эха Рейтельманн, специалист по защите интересов НКО Feministeerium Элизе Рохтметс, руководитель направления по предотвращению насилия в близких отношениях Фонда президента Кальюлайд Ханналийса Уусма, руководитель НКО «Союз защиты детей» Варье Ояла и посол по правам детей Марта Мяннисте.

По словам председателя правовой комиссии Мадиса Тимпсона, на заседание приглашены все стороны, высказавшие свое мнение в ходе работы над законопроектом. «На открытом заседании мы рассмотрим законопроект, согласно которому для вступления в половую связь всегда требуется согласие другой стороны – без него это считается преступлением. Согласно законопроекту, половая связь без согласия будет наказуема и в том случае, если в отношении жертвы не применялось насилие», – сказал Тимпсон, подчеркнув, что данное изменение в законе необходимо для более эффективной защиты жертв сексуального насилия и предотвращения сексуальных преступлений.

По словам председателя социальной комиссии Сигне Рийсало, законопроект приводит положения Пенитенциарного кодекса Эстонии в соответствие со Стамбульской конвенцией, согласно которой вступление в половую связь с кем-либо без его согласия уже должно считаться наказуемым деянием. «Законопроект вносит принципиальное изменение, поскольку сейчас следствию необходимо устанавливать, мог ли потерпевший оказать сопротивление и осознавать происходящее, тогда как в будущем нужно будет выяснять, выразил ли он свое согласие», – сказала Рийсало.

Щекотливая ситуация

Она добавила, что согласие не обязательно должно быть вербальным, но должно быть четко выраженным и добровольным.

И вот тут, конечно, начинается самое интересное. Страны Балтии и так вымирают вместе с остальным западом. Молодые поколения хотят пожить себе в удовольствие и не желают обременять себя детьми (а к то их упрекнет, в тревожное время живем). Говорят еще что подростки становятся асексуальными, тычинки и пестики их не так уже влекут. И в таких условиях животворящий акт хотят заковать в юридические и административные вериги.

Ну вы представьте — произошло чудо — двое воспылали друг к другу. Лихорадочные тпоцелуи, одежда летит во все стороны и повисает ан люстре, два живых существа стремятся к одной цели — слиться с страстном исступлении, стать одним целым. И тут в голове звоночек. Он должен сформулировать что-то нечто «Джульетта, согласна ли ты вступить со мною в половую связь добровольно и без принуждения и не станет ли она поводом для дальнейшего судебного преследования и имущественных требований»?

И она так с придыханием: «Нет, дорогой, я добровольно а в здравом уме совершаю с тобой половой акт и отказываюсь от каких-либо претензий в будущем. Если ты, конечно, не Ванштейн».

Это вместо прелюдии. Вместо тонких кружевов флирта и соблазнения — грубая мешковина канцелярщины. Вы представляете, что после этого станет с желанием? У мамонтихи начались вековые и так они вымерли. И потом - почему спрашивать согласия необходимо только у нее. Это ли не постыдное наследие эпохи доминирования белых мужчин? Вернемся к матриархату. Или стамбульская конвенция руководствуется постулатом «все мужики хотят одного и того же»? В то время, как девочки хотят платьице. Поэтому важно зафиксировать — какое это «да». С обязанностью жениться? С контрацепцией или нет. Допускается ли садо-мазо и ролевые игры? Сколько будет детей, жить будем у родителей или возьмем ипотеку? На чье имя и как насчет раздела детей и иного совместно нажитого?

Кто будет держать свечку?

Хорошо бы, конечно, все это обговорить и заснять на видео мобильного телефона. Или стороны должны «перед этим» заполнить специальные анкеты. Хотя все нюансы все равно не учесть. Вряд ли все протеже голливудских продюссеров говорили «нет». Поэтому если вы собираетесь предаться любви, неплохо бы пригласить в постель третьего — нотариуса. Желательно эстонского. А что, может это кого-то даже и возбуждает...