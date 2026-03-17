Зачем чинить то, что не сломалось? Конечно, не зачем, но… правящие решили пойти вопреки логики и здравого смысла. Точнее — не все правящие, а только «Новое Единство» и «Прогрессивные», которые фактически пролоббировали весьма сомнительную реформу надзора за внебанковским кредитным бизнесом.

Эта «надзорная» эпопея началась еще в минувшем году, когда минфин вышел с инициативой о том, чтобы «забрать» у Центра защиты прав потребителей функцию надзора за финансовыми компаниями и передать эту функцию Банку Латвии.

Самое пикантное в этой ситуации, что существующая система устраивала всех — и сам надзорный орган, то бишь Центр защиты прав потребителей, и самих потребителей, то бишь клиентов внебанковского сектора, и сам внебанковский сектор. Не было и нет никаких проблем с контролем за работой финансовых компаний — более того, Центр защиты прав потребителей, при необходимости, действует жестко и выписывает за те или иные нарушения внебанковским компаниям огромные штрафы.

Тем не менее, по слухам, с подачи банков, которые видят в лице внебанковского сектора уже своих прямых конкурентов, минфин и запустил процесс реформы. И Центр защиты прав потребителей, и министерство экономики, в подчинении которого находится данный Центр, и ассоциация Fintech Latvia, в которую входят и внебанковские кредиторы, выступили категорически против данной «реформы». Минфин вынужден был притормозить с продвижением инициативы и даже начать диалог и с отраслью, и с другими ведомствами, которые выразили недовольство «реформой». Однако за те почти три месяца, что велся диалог, минфин так и не сумел переубедить оппонентов в необходимости «реформы», а главное — так до сих пор и не был дан ответ на ключевой вопрос: а в чем польза (выгода) от такой «реформы»?

Лоббисты этой «реформы», понимая «уязвимость» данной «реформы», попытались в своей риторике все свести к необходимости «приструнить» компании по выдаче быстрых кредитов. Но реальность такова, что быстрыми кредитами занимается лишь незначительная часть внебанковских кредиторов — самые же крупные внебанковские кредиторы вообще не выдают быстрые кредиты, а предлагают ипотеку, кредитование бизнеса и лизинг.

Так или иначе, но «Новое Единство» и «Прогрессивные» в итоге продавали проект реформы и соответствующий информационный доклад минфина сегодня будет рассмотрен на заседании Кабинета Министров. «Зеленые крестьяне» по-прежнему выступают против и велика вероятность, что в Сейме данная псевдореформа застрянет, поскольку и большинство представителей оппозиции настроены критически. Кстати, ассоциация Fintech Latvia вчера предложила компромисс в виде более длительного переходного периода — до 1-го января 2028-го года, а не до 1-го января следующего года, как хочет минфин. Посмотрим, чем эта «кредитная» операция в итоге закончится.