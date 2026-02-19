Baltijas balss logotype
Не каждому ученику нужен свой психолог: Минобразования ответило на критику 2 714

Наша Латвия
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не каждому ученику нужен свой психолог: Минобразования ответило на критику
ФОТО: LETA

Невозможно обеспечить каждого учащегося индивидуальным специалистом поддержки, поскольку не всем школьникам такая помощь необходима, заявил агентству ЛЕТА директор Департамента общего образования Министерства образования и науки (МОН) Рудольф Калванс, комментируя результаты ревизии Государственного контроля о состоянии основного образования в Латвии, пишет ЛЕТА.

Государственный контроль подчеркивает, что каждому учащемуся должны быть обеспечены достаточно сложные учебные возможности и своевременная поддержка для преодоления трудностей в обучении, однако на практике доступность поддержки по-прежнему недостаточна.

В ходе ревизии установлено, что с 2023/2024 по 2025/2026 учебный год нагрузка вспомогательного персонала в выборке школ увеличилась на 32%. В этом учебном году при частичном внедрении новой модели финансирования "Программа в школе" финансируемые государством ставки выросли на 31%, однако образовательные учреждения фактически ощущают лишь около 11% прироста, так как в ряде самоуправлений было сокращено софинансирование.

Государственный контроль указывает, что согласно расчетам логопед может уделять одному учащемуся с речевыми нарушениями в среднем лишь 11 минут в неделю, психолог — 14–18 минут, а специальный педагог — от семи до 11 минут в неделю. По мнению ревизоров, такого объема недостаточно для полноценной поддержки.

Ревизоры подчеркивают, что помощники учителя прежде всего должны быть обеспечены в 1–3 классах, чтобы своевременно помогать учащимся с трудностями в обучении, тогда как в 4–6 классах необходимость поддержки следует оценивать индивидуально. Однако установлено, что в ряде школ помощники учителя заняты и в 7–9 классах, в то время как на начальном этапе поддержка не всегда достаточна.

Например, в Рижской государственной 1-й гимназии нагрузка помощников учителя существенно превышает объем, обеспеченный в отдельных школах с учащимися младших классов, где такая поддержка особенно необходима. Обеспеченность помощниками учителя в этих образовательных учреждениях даже с учетом муниципального софинансирования ниже, чем в Рижской государственной 1-й гимназии.

В отчете указано, что представители гимназии объясняют увеличенное число помощников стремлением не потерять предусмотренное для вспомогательного персонала финансирование. На практике эти специалисты работают индивидуально с учащимися, которым требуется дополнительная поддержка по таким предметам, как математика, физика или химия, а также участвуют в организации работы при разделении класса на меньшие группы. Помощники учителя могут также вести кружки или выполнять функции руководителей и наблюдателей при участии школьников в олимпиадах.

Оценивая тарификацию школы, ревизоры установили, что ставка помощника учителя тарифицирована более чем для трети педагогов этого учебного заведения. В большинстве случаев это учителя основного или общего образования, которым помимо преподавания выделена и ставка помощника учителя. Для части педагогов такое совмещение обеспечивает почти полную 40-часовую рабочую неделю.

Государственный контроль выражает обеспокоенность и принципами финансирования вспомогательного персонала в модели "Программа в школе" — она не основана на достаточно изученных потребностях учащихся и не дает уверенности, что все школьники получают необходимую для развития поддержку. В отчете указано, что МОН не представило данных или исследований, подтверждающих достаточность установленного моделью объема вспомогательного персонала на число учеников.

Оценивая предоставленную Рижским самоуправлением информацию об учащихся с мерами поддержки в 2024/2025 учебном году и применяя предусмотренные моделью расчеты, ревизоры пришли к выводу, что один психолог может уделять одному ученику с мерами поддержки лишь 14–18 минут в неделю.

Например, в Рижской Тейкской средней школе фактически были заняты два психолога на полные ставки, однако и в этом случае в среднем получалось 17 минут в неделю на одного ученика с мерами поддержки.

Аналогичные выводы сделаны и в отношении доступности специального педагога. Расчеты показывают, что согласно модели "Программа в школе" специальный педагог может уделять одному ученику с мерами поддержки лишь 7–11 минут в неделю. Кроме того, в отдельных школах эта должность фактически вакантна, поскольку на протяжении нескольких лет не удается найти соответствующего специалиста.

Дополнительно школы из выборки указали на по-прежнему недостаточное обеспечение вспомогательным персоналом. В организованных Государственным контролем фокус-группах также сделан вывод о необходимости большего числа специалистов поддержки, чем предусматривает действующая модель, особенно помощников учителя, специальных педагогов и психологов.

Государственный контроль призывает МОН в сотрудничестве с самоуправлениями и образовательными учреждениями обеспечить наличие в школах вспомогательного персонала в соответствии с потребностями детей. В ревизии подчеркнута необходимость изучить потребности учащихся основной школы в поддержке с использованием исследований и данных, предоставленных образовательными учреждениями.

Также Государственный контроль рекомендует закрепить в нормативных актах такие ставки вспомогательного персонала, которые основаны на выявленных потребностях и обеспечивают возможность предоставлять учащимся необходимую поддержку.

В министерстве, в свою очередь, отмечают, что использованные в модели финансирования пропорции служат основой для расчетов, однако руководство школ имеет возможность гибко принимать решения о распределении конкретных специалистов в соответствии с потребностями школы.

Калванс подчеркнул, что директора могут выбирать, каких специалистов поддержки привлекать в большем объеме — например, психологов, логопедов или социальных педагогов, а также осуществлять внутреннее перераспределение финансирования между должностями вспомогательного персонала. Кроме того, реформа предусматривает государственное финансирование социальных педагогов, которое ранее в основном было обязанностью самоуправлений, отметил чиновник МОН.

Предусмотренный для реформы объем финансирования в настоящее время внедрен на 70%. В министерстве считают это оптимальным с учетом возможностей государственного бюджета и наличия соответствующих специалистов на рынке труда.

#образование #школа #поддержка #психолог #финансирование
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го февраля

    Не каждому ученику нужен свой психолог

    == Это верно, ну вот зачем русскому ученику - латышский психолог?

    При нынешнем состоянии дел, можно только догадываться, что он до него будет доносить!

    10
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го февраля

    Если с нервами не в порядке, для этого есть образованные психиатры и психотерапевты, но никак не психологи с трёх месячными курсами. Психолог обычно разведёная, по нескольку раз женщина, у которой от каждого брака по ребенку. Чему хорошему она может научить, чтобы легче идти по жизни? Может откликнуться хоть один человек, которому такой психолог, помог встать на правильный путь?

    17
    2

