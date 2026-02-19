Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии в этом сезоне убито почти 29 тысяч благородных оленей 3 1729

Наша Латвия
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии в этом сезоне убито почти 29 тысяч благородных оленей
ФОТО: Unsplash

В Латвии к окончанию сезона загонной охоты 2025/2026 года 15 февраля было добыто 28 741 благородный олень, что составляет 81% от установленного лимита, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной лесной службе (ГЛС), пишет ЛЕТА.

В том числе из общего числа добытых в этом охотничьем сезоне благородных оленей 32% составили самцы, 37% — самки и 31% — телята.

В службе указали, что в охотничьем сезоне 2025/2026 года больше всего благородных оленей добыто в Курземе, а меньше всего — в Латгале.

В Курземском надлесничестве ГЛС добыт 12 601 благородный олень, в Центральном надлесничестве — 7006, в Видземском надлесничестве — 4578, в Южном надлесничестве — 3183, а в Восточном надлесничестве — 1373.

Кроме того, к окончанию сезона загонной охоты добыто 22 554 кабана.

В службе отметили, что сезон загонной охоты завершился, однако кабанов, телят благородного оленя и самцов благородного оленя в возрасте до двух лет по-прежнему разрешено добывать до окончания охотничьего сезона 31 марта.

ГЛС является учреждением прямого подчинения, находящимся в ведении министра земледелия. Служба контролирует соблюдение нормативных актов, регулирующих управление лесами, охоту и охрану природы, а также осуществляет противопожарную охрану лесов. Служба ведет Государственный лесной регистр, в котором аккумулируется информация о лесах, хозяйственной деятельности в них, охоте и охотничьих животных.

Читайте нас также:
#Латвия #охота #леса
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
2
15
0
13

Оставить комментарий

(3)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    19-го февраля

    Объясните, почему оленей можно отстреливать, а людей нельзя. Какая разница?

    24
    5
  • JB
    Janis Berzin
    Soglasen Klassnij
    19-го февраля

    Это тебе должны были родители объяснить или воспитатели.

    3
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    Soglasen Klassnij
    19-го февраля

    В магазинах полно мяса, но убивать это же так классно? Да?

    2
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео