В Латвии к окончанию сезона загонной охоты 2025/2026 года 15 февраля было добыто 28 741 благородный олень, что составляет 81% от установленного лимита, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной лесной службе (ГЛС), пишет ЛЕТА.

В том числе из общего числа добытых в этом охотничьем сезоне благородных оленей 32% составили самцы, 37% — самки и 31% — телята.

В службе указали, что в охотничьем сезоне 2025/2026 года больше всего благородных оленей добыто в Курземе, а меньше всего — в Латгале.

В Курземском надлесничестве ГЛС добыт 12 601 благородный олень, в Центральном надлесничестве — 7006, в Видземском надлесничестве — 4578, в Южном надлесничестве — 3183, а в Восточном надлесничестве — 1373.

Кроме того, к окончанию сезона загонной охоты добыто 22 554 кабана.

В службе отметили, что сезон загонной охоты завершился, однако кабанов, телят благородного оленя и самцов благородного оленя в возрасте до двух лет по-прежнему разрешено добывать до окончания охотничьего сезона 31 марта.

ГЛС является учреждением прямого подчинения, находящимся в ведении министра земледелия. Служба контролирует соблюдение нормативных актов, регулирующих управление лесами, охоту и охрану природы, а также осуществляет противопожарную охрану лесов. Служба ведет Государственный лесной регистр, в котором аккумулируется информация о лесах, хозяйственной деятельности в них, охоте и охотничьих животных.