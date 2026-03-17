Если сравнивать данные по всем странам Евросоюза, то в Латвии смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза выше, пишет Latvijas Avīze.

Среди населения в возрасте до 64 лет - даже в три раза, об этом свидетельствуют данные "Eurostat".

План действий по улучшению латвийского здравоохранения в сфере сердечно-сосудистых нарушений на 2026-2027 годы как чрезвычайно важный оценила глава правительства Эвика Силиня. Говоря о необходимом финансировании (в 2027 году это 42,2 млн евро, а в последующие годы - 47 млн евро), премьер долго не распространялась: средства необходимо найти. Возможно, для этого придется ликвидировать какое-то ведомство.

Министр финансов Арвил Ашераденс прогнозирует, что финансирование удастся обеспечить, "проведя пересмотр функций публичного сектора и прекратив какую-либо из услуг с гораздо более низким приоритетом".

С 2018 года в нашей стране введен скрининг сердечно-сосудистых заболеваний методом SCORE (сокращение от "Systematic Coronary Risk Evaluation", или систематическая оценка коронарного риска), который проводят семейные врачи, чтобы определить риск развития у пациента инфаркта, инсульта или другого заболевания в ближайшие десять лет. Новый план улучшений в этой сфере предусматривает оптимизацию метода расчета риска заболеваемости.

Как сообщили в Минздраве, к 2024 году в соответствующей возрастной группе в практиках семейных врачей были зарегистрированы 1,1 млн пациентов, из которых проверку SCORE должны были пройти 215 тыс. жителей, однако прошли только 19 тыс., или 8,9% пациентов.

"Многие знают, что факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний являются курение, повышенное артериальное давление и высокий холестерин. Но это нужно объединить понятным образом, чтобы мы могли объяснить пациенту, что его ожидает в будущем. Это не придуманная семейными врачами или местными кардиологами система, а рекомендованный Европейским обществом кардиологов алгоритм оценки риска. И это не так просто, потому что необходимо не только получить данные пациента, но и уделить время их оценке. В Латвии еще не создана электронная система, в которую можно было бы ввести показатели холестерина и другие данные для расчета рисков. Решив заняться оценкой риска, врач принимает решение, какие скрининговые обследования необходимы пациенту. И за весь процесс оценки пациента государство платит нам десять евро", - рассказал представитель правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, семейный врач из Стальгене Айнис Дзалбс.

Дзалбс не скрывает: Национальная служба здравоохранения нередко упрекает семейных врачей в том, что они слишком часто направляют пациентов на лабораторные исследования и перерасходуют установленные государством квоты.

"Но на что же мы их тратим? На определение уровня холестерина, сахара в крови, показателей работы почек... Это параметры, необходимые для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний", - поясняет врач.

Его коллега, кардиолог Клинической университетской больницы им. Паула Страдиньша, профессор Густав Латковскис рассказал, что улучшенный метод SCORE 2, который, как обещало Министерство здравоохранения, может быть введен в этом году, будет направлен именно на первичную профилактику, чтобы люди, которым может грозить инфаркт в ближайшие десять и даже двадцать лет, своевременно проходили проверку и, в случае выявления риска, получали конкретный план действий для предотвращения заболевания.