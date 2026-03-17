Несмотря на то, насколько вы привержены диете, каждый из нас время от времени хочет перекусить. Однако не все закуски одинаково полезны, поэтому важно знать, какие из них помогут избежать набора веса. Об этом сообщает Eat this, not that.

Какой перекус лучше всего способствует сжиганию жира на животе

По словам диетолога Эми Гудсон, идеальным перекусом является вкусная порция греческого йогурта с ягодами.

«Следует отметить, что греческий йогурт с ягодами может быть отличной закуской для похудения благодаря высокому содержанию белка, клетчатки и питательных веществ, однако это всего лишь один из элементов сбалансированного рациона. Для достижения устойчивого результата в снижении веса важно уделять внимание общим принципам питания, контролю порций, регулярной физической активности и другим аспектам образа жизни», — подчеркнула эксперт.

Преимущества этого перекуса

Существует множество причин, по которым стоит выбирать греческий йогурт и свежие фрукты, особенно ягоды.

Греческий йогурт

Он содержит значительно больше белка, чем обычный йогурт. Известно, что белок обеспечивает более длительное чувство сытости по сравнению с углеводами или жирами, что может помочь вам дольше оставаться сытым. Это, в свою очередь, может привести к снижению общего потребления калорий в течение дня, способствуя потере веса.

Насыщение

Эта здоровая закуска, богатая белком и клетчаткой, обеспечивает длительное насыщение.

«Сочетание греческого йогурта с ягодами добавляет клетчатку в закуску, что способствует дополнительному насыщению. Клетчатка переваривается медленнее, что помогает продлить ощущение сытости и потенциально снижает общее потребление калорий», — отмечает диетолог.

Низкая калорийность

В сравнении с другими закусками, греческий йогурт с ягодами содержит меньше калорий. Это означает, что вы можете насладиться сытной порцией, не превышая калорийный лимит, что полезно для похудения.

Антиоксиданты в ягодах

Свежие ягоды, такие как черника, ежевика, клубника и малина, не только низкокалорийны, но и богаты антиоксидантами и клетчаткой. Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением, которые могут быть связаны с увеличением веса и проблемами, связанными с ожирением.

Пробиотики в йогурте

Греческий йогурт обычно содержит пробиотики, которые способствуют поддержанию здорового микробиома кишечника и улучшают пищеварение.

Некоторые исследования показывают, что сбалансированный микробиом кишечника может быть связан с контролем веса и снижением риска ожирения. Однако для полного понимания механизмов в этой области требуется дополнительное исследование.

Питательная ценность йогурта

Греческий йогурт богат важными питательными веществами. Он содержит кальций, необходимый для здоровья костей, а также витамины группы В, которые способствуют энергетическому обмену.

Источник: 1001sovet