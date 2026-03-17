После церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе состоялась традиционная вечеринка, на которой собрались звезды мирового уровня. Среди приглашенных гостей оказалась и легендарная теннисистка Мария Шарапова.

Спортсменка поделилась в соцсетях кадрами своего выхода в свет, который сразу привлек внимание поклонников. Для мероприятия она выбрала элегантное белое платье длины макси с глубоким декольте и объемными воланами на рукавах.

Образ Шарапова дополнила изящными украшениями — длинными серьгами, колье и крупными кольцами. Завершением наряда стали классические бежевые туфли на высоком каблуке.

Как отметила сама Мария, ее платье имеет особую ценность: это редкий винтажный экземпляр, созданный модным домом еще в 2013 году.

Поклонники высоко оценили стиль спортсменки. В комментариях они назвали ее образ утонченным и эффектным, а саму Шарапову — настоящей «королевой вечера».