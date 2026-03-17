В интервью программе «900 секунд» телеканала TV3 депутат Сейма Андрис Кулбергс (AS) сегодня жестко обрисовал ситуацию вокруг «airBaltic», подчеркнув, что государству вскоре придется принять неудобное, но ясное решение. Он отметил, что у правительства «на столе» уже, скорее всего, стоит сценарий, предусматривающий значительный финансовый вклад: «150 миллионов нам придется вытащить из кармана», чтобы компания смогла продолжить деятельность. Этот вопрос, по мнению Кулбергса, обществу власти должны разъяснить открыто и без иллюзий.

Депутат предлагает упрощенный взгляд, как обществу воспринимать этот вклад: "Мы один полет в год подарим государству, за это поддерживаем «airBaltic».

Это означает, что если государство хочет сохранить национальную авиакомпанию как стратегический актив, оно должно быть готово ее и финансово содержать. При этом Кулбергс подчеркивает, что ситуация проблематична, так как компании «дарят приданое, а жениха пока нет» — привлечения инвестора до сих пор не произошло.