Актриса Зендая появилась на церемонии ESSENCE Black Women in Hollywood Awards 2026 в Лос-Анджелесе и вновь привлекла внимание поклонников своей личной жизнью. На мероприятии звезда продемонстрировала украшения на безымянном пальце, чем фактически подтвердила давние слухи о браке с актером Томом Холландом.

Для выхода на красную дорожку 29-летняя актриса выбрала белое мини-платье бренда Eugene Alexander с крупным декоративным цветком гибискуса на плече. Образ дополнили классические белые туфли-лодочки и мягкая укладка с локонами, благодаря которой прическа выглядела чуть короче привычной.

Кольца, которые привлекли внимание

Главной темой обсуждения на церемонии стали украшения актрисы. Во время общения с гостями и ведущей вечера Марсией Мартин Зендая показала руку, на безымянном пальце которой было сразу два кольца.

Одно из них — тонкое классическое обручальное кольцо. Второе украшение представляло собой так называемое «русское кольцо» — три переплетенных кольца из желтого, белого и розового золота. Подобный дизайн появился у ювелирного дома Cartier еще в 1920-е годы и символизирует прошлое, настоящее и будущее пары.

История отношений

Зендая и Том Холланд познакомились в 2016 году во время съемок фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Долгое время актеры не подтверждали роман официально, однако в 2021 году папарацци сфотографировали их вместе, после чего отношения стали предметом активного обсуждения в СМИ.

Позднее в прессе появились сообщения о помолвке. В 2025 году Холланд на одной из пресс-конференций называл Зендаю своей «невестой». Кроме того, актрису уже замечали с кольцом на безымянном пальце во время прогулки по Беверли-Хиллз и на мероприятиях Недели моды в Париже.

Появление Зендаи с кольцами на светской церемонии стало очередным подтверждением того, что пара, по всей видимости, официально оформила отношения, хотя сами актеры пока не делали отдельного публичного заявления о свадьбе.

