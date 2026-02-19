В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, временами выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер, который перейдет в западный.

Ночью во многих местах пройдет снег, а температура воздуха опустится до -10...-20 градусов, но не ниже -7 градусов на побережье.

Днем осадков не ожидается, максимальная температура составит +1...-4 градуса, на востоке страны -6 градусов.

В Риге ночью пройдет снег, днем будет без осадков и немного солнца. Слабый или умеренный северный ветер сменится западным. Температура воздуха составит -8 градусов ночью и -1 градус днем.