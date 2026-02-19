Baltijas balss logotype
Найдены герои, спасшие рижанина от верной смерти на Мангальсале - остальные снимали видео 9 3377

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.02.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Фото очевидца

Фото очевидца

В выходные Латвию всколыхнули новости о смелом поступке неравнодушных людей, которые на Мангальсале спасли мужчину, провалившегося под лед неподалеку от затонувшего шведского судна Lady Kotlin. Выяснилось, что одним из самоотверженных спасателей оказался сотрудник Национальных вооруженных сил.

Как уже сообщалось, в воскресенье, 15 февраля, на Мангальсале произошли драматические события, которые могли закончиться трагедией — около 13.30 примерно в 250 метрах от берега, неподалеку от остова шведского корабля, под лед провалился мужчина. Рядом находился старший сержант Каспар Пилдигович, который приехал на Мангальсалу вместе со своей семьей. В тот момент, когда он заметил, что мужчина исчезает под ледяной водой, он бросился на помощь.

«В воскресенье вместе с семьей я отправился на популярный туристический объект — мол Мангальсалы. Это излюбленное место для прогулок и фотографирования у расположенного неподалеку корабельного остова», — рассказал старший сержант порталу Sargs.lv.

«В тот момент, когда мы делали семейную фотографию, я заметил, что мужчина провалился под лед и на мгновение исчез под водой, поэтому действовал незамедлительно», — вспоминает Каспар. «Чтобы безопаснее приблизиться к пострадавшему, я использовал свою одежду (верхнюю куртку) и, подползая по льду, протянул мужчине куртку, за которую он смог ухватиться».

Sargs.lv отмечает, что старший сержант Каспар Пилдигович — опытный военнослужащий, отличившийся высоким профессионализмом во время службы, что и было отмечено полученными им наградами.

Вскоре на помощь подбежал еще один человек, который удерживал ноги военного, чтобы совместными усилиями вытащить пострадавшего из воды. «В момент извлечения мужчина находился в состоянии сильного шока и был очень напуган, однако примерно через пять минут пришел в себя, понял, что находится в безопасности, и смог сказать спасибо. Затем пострадавший своими силами успешно вернулся на берег, чтобы согреться в машине», — добавил военнослужащий Национальных вооруженных сил.

Он признался, что был удивлен равнодушием окружающих, поскольку на молу в тот момент находилось много людей, однако никто не спешил на помощь тонущему.

Портал Sargs.lv призывает жителей быть особенно осторожными при передвижении по льду и напоминает: прочность льда может быть неравномерной даже в местах, которые кажутся безопасными. Муниципальная полиция, в свою очередь, предупреждает: выход на лед в этой зоне Балтийского моря запрещен и может стоить не только штрафа до 100 евро, но и жизни.

Стоит отметить, что вторым человеком, поспешившим на помощь, был мужчина по имени Юргис, с которым спасенный сделал совместное фото. «Юргис, я благодарен, что в момент, когда мне нужна была помощь, рядом оказался смелый и решительный человек. Передай своей дочери, что у нее хороший и храбрый папа. Если это сообщение дошло до тебя, я хотел бы поблагодарить лично. Хотелось бы, чтобы в нашей стране было больше таких мужчин», — написал он, обратившись к соцсетям с просьбой помочь найти спасителя.

Спустя некоторое время мужчина сообщил: «Юргис нашёлся! В ближайшее время надеюсь будет фото с ним, где сухие оба. Друзья, спасибо за отзывчивость, без вас герой бы не нашелся! Спасибо за добрые слова в комментариях. Берегите себя и делайте мир вокруг себя лучше. Всех обнял!»

#Латвия #социальные сети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(9)
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    20-го февраля

    Слов нет без мата - это тем кто снимал всё на телефон. Без мата нет слов для них.

    15
    1
  • .. ...
    .. ...
    19-го февраля

    Так вот латыши себе медали и зарабатывают.

    4
    27
  • С
    Сарказм
    .. ...
    19-го февраля

    А ты сам как медали зарабатываешь? Портя воздух на диване?

    13
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    .. ...
    20-го февраля

    Я бы на вашем месте радовался, что из кучи народа нашлось два настоящих человека. И неважно, латыши они, русские или эфиопы.

    10
    1
  • С
    Сарказм
    .. ...
    20-го февраля

    Мимо проходил, вот прям лайкну, надо ж поощрить здравую мысль, обычно поводов немного...

    0
    1
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    19-го февраля

    Так что полиция, штрафанула троицу героев на три сотни 💶 евриков совокупно, за нарушение (бессанкционный выход на лёд, сопряженный с опасностью для жизни и здоровья)? А как же админпротокол? О нарушении?

    8
    4
  • I
    Inga
    19-го февраля

    тоже похватола телефон, теперь пойду дальше

    3
    8
  • .. ...
    .. ...
    19-го февраля

    Жалко что это была постановка

    3
    11
  • 19-го февраля

    приятно осозновать что в нашей стране есть отзывчивые и смелые люди, молодцы

    76
    2
Читать все комментарии

