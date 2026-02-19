Обследуя девочку, врачи обнаружили, что она подверглась сексуальному насилию и ждет ребенка. Срок беременности уже составлял не менее половины. Семья о беременности девочки не знала или же скрывала ее. Врачи, как того требует закон, сообщили об этом случае в Государственную полицию, которая 16 февраля возбудила уголовный процесс и задержала мужчину 2003 года рождения. Суд применил к нему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Данные Центрального статистического управления показывают, что ежегодно в Латвии беременность выявляется примерно у 100 девочек, не достигших совершеннолетия. Около трети из них выбирают прерывание беременности. Среди всех этих случаев в среднем от 2 до 5 приходятся на девочек младше 15 лет.

Согласно данным Организации Объединенных Наций, чис