По словам председателя партии ”Истинные финны”, министра финансов Риикки Пурра, Финляндии следует взять пример с Дании: для получения социальных выплат мигрантов, в частности, нужно заставить выполнять бесплатную работу принудительно.

– В Дании социальные выплаты, в частности, пособие по обеспечению прожиточного минимума, привязаны к обязанности работать 37,5 часа в неделю. Это требование касается прежде всего иностранцев и предполагает выполнение простых задач вроде уборки или сбора веток, которые не отнимают ни у кого реальную работу, – пояснила Пурра в интервью партийному изданию ”Истинных финнов” Suomen Uutiset.

Высказывания политика стали предметом широкой общественной дискуссии в конце прошлой недели, после того как Пурра отстаивала свою точку зрения в соцсети X.

В социальных сетях изначальное заявление министра восприняли как пренебрежение к труду уборщиков. Критику высказали и представители крупнейшей оппозиционной партии СДП.

В частности, депутаты Социал-демократической партии Йоона Рясянен и Насима Размияр в интервью Helsingin Sanomat раскритиковали предложение и напомнили, что обязательные работы затронут и коренных финнов. Они отметили, что в датской модели противовесом более высоким требованиям являются также большие ресурсы на трудоустройство и интеграцию.

Политический обозреватель Yle Марика Пауккери подчеркивает, что главный месседж главы Минфина стоит рассматривать в контексте предстоящих парламентских выборов. Данная инициатива – это в первую очередь сигнал сторонникам ”Истинных финнов” и часть предвыборной риторики.

Она указывает, что по этому вопросу нет согласия между партиями, и ко всему прочему правительственный срок уже на финишной прямой, поэтому кабмин вряд ли будет инициировать подобные нововведения.

Препятствием для модели, которую хочет внедрить Пурра, вероятно, станет и Конституция Финляндии. Согласно Конституции, каждому должен быть гарантирован базовый прожиточный минимум. Никого нельзя без веских оснований ставить в неравное положение, например, по признаку происхождения или языка.

Предвыборная риторика ужесточается

По мере приближения новых выборов представители правительственных партий выдвигают все более громкие предложения.

Представители правительственных партий в своих выступлениях сейчас делают акцент на собственных целях. Не все выдвигаемые предложения основаны на общих договоренностях.

Рейтинг ”Истинных финнов” существенно снизился за время нахождения в правительстве. Вполне вероятно, что партия пытается повысить свою популярность перед следующими выборами.