Сильные морозы вызвали волну прорывов водопроводов — оттепель грозит новыми авариями 1 937

Наша Латвия
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сильные морозы вызвали волну прорывов водопроводов — оттепель грозит новыми авариями
ФОТО: LETA

Сильные морозы этой зимой создали серьезные проблемы для коммунальных служб — аварии на водопроводах происходят как на улицах, так и в жилых районах, сообщают Новости ТВ3.

Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за прорыва трубы была затоплена улица. Службы отмечают, что из-за холодов число аварий выросло в несколько раз, а с приближением оттепели возможна новая волна повреждений, сообщает ТВ3.

Жителей Торнякалнса прошлой ночью встретила неприятная картина — затопленная улица и, судя по виду, прорыв трубы горячей воды. Однако оказалось, что это была холодная вода, которая в мороз образовывала заметный пар. В среду об аварии на водопроводе свидетельствовала работа бригад и вмерзшие в лед столбики. Проезжая часть очищена, однако на тротуаре скользкий участок стал неприятной неожиданностью для многих.

Один велосипедист поскользнулся и упал, но быстро поднялся и продолжил движение. Пешеход, шедший за ним, также сильно поскользнулся, но сумел удержаться на ногах. Тем временем рабочие баллончиком с краской отмечали место на асфальте, под которым находится поврежденная труба. Затем в работу вступил резчик асфальта и экскаватор.

В ООО «Rīgas ūdens» пояснили, что треснула водопроводная труба диаметром 150 миллиметров, без водоснабжения остался один дом, последствия устранены.

Руководитель отдела коммуникации ООО «Rīgas ūdens» Сандрис Ванзович отметил: "Зимой специфика иная — из-за движения грунта происходят аварии, это уже не небольшая утечка, а разлом трубы. С большой интенсивностью вода выходит наружу и поднимает асфальтовое покрытие, выглядит как серьезный ущерб, хотя ничего трагического нет. Конкретно эта авария больших проблем не создала".

В целом работы в холодный период очень много. Если летом в среднем происходит одна авария на водопроводе в день, то этой зимой в холодное время — 3-4 аварии в сутки. И есть опасения, что работы будет еще очень много.

"У нас работали 7-8 бригад также ночью, привлекались подрядчики, нагрузка была значительной. Сейчас ситуация немного нормализовалась. С тревогой ждем выходных, когда обещают оттепель — тогда будет вторая волна, когда оттает то, что было хорошо промерзшим", — сказал Ванзович.

Прорывы водопроводных труб создают серьезные проблемы и для управляющих домами. Кроме того, в квартиру, где произошел прорыв, нельзя попасть без разрешения владельца — это делает ситуацию еще сложнее.

Представитель ООО «Rīgas namu pārvaldnieks» Инита Кабанова рассказала: "В домах без центрального отопления, где используются пеллеты или газ, ситуация очень сложная. За эти холодные недели мы посетили почти 180 домов, чтобы помочь. Это буквально работа 24/7. Чаще всего из-за того, что какая-то квартира остается без отопления, там начинается замерзание, и тогда приходится отогревать. Большое спасибо жителям, которые приходят, впускают работников и поддерживают тепло в квартире, иначе труба снова замерзает, и соседи оказываются в заложниках".

Страховщики предполагают, что за эту зиму будет подано немало заявлений, однако пока общая информация о количестве случаев не обобщена.

Читайте нас также:
#зима #водопровод #холод #ущерб
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го февраля

    В чем проблемы, воды много вытекло? Так жильцы оплатят, как перерасход, в принудительном порядке. Делов то.

    12
    1

