Министр экономики Виктор Валайнис добрался до Флориды, чтобы принять участие во встрече высокого уровня с предпринимателями и инвесторами. Встреча проходит в резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

В ходе визита обсуждаются возможности сотрудничества и инвестиций в технологиях, финансовых рынках, энергетике и других стратегически важных отраслях. Встреча прошла в резиденции президента США Дональда Трампа, собрав в одном месте нескольких руководителей и представителей крупнейших компаний и инвестиционных фондов США.

Министр экономики Виктор Валайнис подчеркивает интерес Латвии к укреплению трансатлантического экономического сотрудничества: "Эта встреча с крупнейшими предпринимателями США является важным шагом в расширении экономических отношений Латвии и Соединенных Штатов Америки. Латвия открыта для инвестиций с высокой добавленной стоимостью в технологическом, финансовом и энергетическом секторах. Мы видим широкие возможности сотрудничества, особенно в развитии инноваций и цифровой экономики, и готовы быть надежным партнером для долгосрочных инвестиционных проектов».

Во встрече также принимают участие Эрик Трамп (Eric Trump) и Дональд Трамп-младший (Donald Trump Jr.), а также Алек Уиткофф (Alex Witkoff) и Зак Уиткофф (Zach Witkoff).

В рамках визита также состоялись индивидуальные переговоры с потенциальными инвесторами о конкретных проектах сотрудничества уже во всем Балтийском регионе.

Министерство экономики отмечает, что такие встречи высокого уровня способствуют международной конкурентоспособности Латвии и укрепляют позиции государства на глобальном инвестиционном рынке.