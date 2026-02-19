Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Конфликт вокруг ветропарков: союз самоуправлений собирается идти к президенту 1 570

Политика
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Конфликт вокруг ветропарков: союз самоуправлений собирается идти к президенту
ФОТО: Unsplash

Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) рассматривает возможность обратиться к президенту по вопросу согласования ветропарков, заявил в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» председатель ЛСС Гинт Каминскис, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что возлагает надежды на запланированную на четверг встречу с премьер-министром Эвикой Силиней.

"Если ситуация не будет решена, у нас остается еще президент государства", — подчеркнул Каминскис.

Отвечая на вопрос, считает ли он обоснованным требование оппозиции Сейма об отставке министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса, Каминскис указал, что в повестке дня ЛСС этот вопрос сейчас не стоит.

"Самое важное — наконец начать работать, методично руководить и упорядочить эти вопросы с критериями (...)", — сказал он, подчеркнув, что от этого выиграют все.

Как сообщалось, сегодня Каминскис встретится с Силиней, чтобы обсудить вопросы территориального планирования самоуправлений и дальнейшие действия.

Министр умного управления и регионального развития своим распоряжением частично приостановил территориальные планы Бауского и Прейльского краев, которые, по его мнению, необоснованно ограничивают строительство ветропарков.

ЛСС призвал немедленно отменить распоряжение Чударса, которое, по его оценке, создает существенные последствия и негативно влияет на все самоуправления Латвии. Однако после встречи с Чударсом и министром климата и энергетики Каспаром Мелнисом единое решение достигнуто не было.

По трактовке ЛСС, дискуссия касается лишь ограничений, установленных самоуправлениями на 0,5% территории Прейльского края и 4,29% территории Бауского края с учетом интересов жителей. Самоуправления хотят незамедлительного решения и ясности в политике территориального планирования и видении будущего.

Бауская краевая дума 22 января на внеочередном заседании приняла решение обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить распоряжение министра о частичной приостановке действия территориального плана Бауского края. В свою очередь дума Прейльского края приняла аналогичное решение 26 января.

ЛСС указывает, что одним из существенных факторов приостановки указанных планов стало длительное отсутствие со стороны Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР) разработанных руководящих принципов и критериев для внедрения единого подхода к интеграции ветропарков в разрабатываемые территориальные планы.

Частично приостанавливая планы самоуправлений, министр умного управления и регионального развития Чударс пояснил, что выявил существенные юридические и содержательные недостатки. По его мнению, приостановленные положения без достаточных данных, исследований и правового обоснования устанавливают несоразмерные ограничения для развития возобновляемых источников энергии, предпринимательской деятельности и реализации прав частных лиц.

ООО "EWE Neue Energien 2" подало в Государственную службу окружающей среды (ГСОС) намерение о строительстве 17 ветряных электростанций на территориях Бауского и Елгавского краев, и служба начала процедуру оценки воздействия на окружающую среду.

В октябре прошлого года самоуправление направило в ГСОС официальный ответ, указав, что большая часть планируемой территории ветропарка находится на сельскохозяйственных землях национального значения, где такое строительство недопустимо. В заключении, представленном в ноябре, самоуправление вновь подчеркнуло, что намерение не соответствует действующему территориальному плану и зонирование изменению не подлежит.

В Прейльском крае АО "Latvenergo" планирует строительство парка ветряных электростанций "Riebiņi".

Читайте нас также:
#президент #Латвия #строительство #энергетика #правительство #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
1
1

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Андрей
    20-го февраля

    Судя по всему, далеко не всем жителям хочется иметь ритмичные вибрации у себя под боком. А про экономическое обоснование - это вообще отдельная тема. Кто-то скажет - ну не станет же LE строить себе в убыток?!

    Если бы это было чисто частное предприятие и не монополист, то так можно было бы сказать. Но, учитывая роль и влияние LE в масштабах всей страны, я бы так не утверждал. Всем известно, что LE - гос.предприятие. И как, многие жители и даже целые партии (правда больше внутри своих соц.сетей) заявляют, должны бы работать на благо народа. Т.е. стараться максимально снизить затраты населения и бизнеса на электроэнергию. Это сокоратило бы затраты семейного бюджета. А продукцию производственных предприятий - более конкрурентоспособной по цене. И давление в этом направлении будет нарастать. Сейчас не буду называть имена и фамилии, чтобы не уличили в рекламе. Но в период предвыборной гонки мы не раз услышим эти тезицы. И они - логичны. Так вот, от LE могут потребовать (и даже придумать такой закон), чтобы у них не было сверхприбылей. А как можно обосновать высокую цену на электроэнергию? Правильно - высокими затратами! Так вот, например, затраты на ветрокапаки и есть эти самые затраты! Не только они, но в том числе.
    А вот разбираться в обоснованности затрат на ветропарки - не простая задача. Тут надо быть специалистом в этой конкретной отрасли. И, что-то мне подсказывает, что конкуренция в этой отрасли не такая большая, чтобы там был каждый сам за себя. Наверняка могут быть негласные договоренности (кто захочет терять бизнес?).

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Провозглашен закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги
Изображение к статье: Латвия внесет 10 миллионов евро в инициативу НАТО PURL
Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?
Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео