Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) рассматривает возможность обратиться к президенту по вопросу согласования ветропарков, заявил в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» председатель ЛСС Гинт Каминскис, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что возлагает надежды на запланированную на четверг встречу с премьер-министром Эвикой Силиней.

"Если ситуация не будет решена, у нас остается еще президент государства", — подчеркнул Каминскис.

Отвечая на вопрос, считает ли он обоснованным требование оппозиции Сейма об отставке министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса, Каминскис указал, что в повестке дня ЛСС этот вопрос сейчас не стоит.

"Самое важное — наконец начать работать, методично руководить и упорядочить эти вопросы с критериями (...)", — сказал он, подчеркнув, что от этого выиграют все.

Как сообщалось, сегодня Каминскис встретится с Силиней, чтобы обсудить вопросы территориального планирования самоуправлений и дальнейшие действия.

Министр умного управления и регионального развития своим распоряжением частично приостановил территориальные планы Бауского и Прейльского краев, которые, по его мнению, необоснованно ограничивают строительство ветропарков.

ЛСС призвал немедленно отменить распоряжение Чударса, которое, по его оценке, создает существенные последствия и негативно влияет на все самоуправления Латвии. Однако после встречи с Чударсом и министром климата и энергетики Каспаром Мелнисом единое решение достигнуто не было.

По трактовке ЛСС, дискуссия касается лишь ограничений, установленных самоуправлениями на 0,5% территории Прейльского края и 4,29% территории Бауского края с учетом интересов жителей. Самоуправления хотят незамедлительного решения и ясности в политике территориального планирования и видении будущего.

Бауская краевая дума 22 января на внеочередном заседании приняла решение обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить распоряжение министра о частичной приостановке действия территориального плана Бауского края. В свою очередь дума Прейльского края приняла аналогичное решение 26 января.

ЛСС указывает, что одним из существенных факторов приостановки указанных планов стало длительное отсутствие со стороны Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР) разработанных руководящих принципов и критериев для внедрения единого подхода к интеграции ветропарков в разрабатываемые территориальные планы.

Частично приостанавливая планы самоуправлений, министр умного управления и регионального развития Чударс пояснил, что выявил существенные юридические и содержательные недостатки. По его мнению, приостановленные положения без достаточных данных, исследований и правового обоснования устанавливают несоразмерные ограничения для развития возобновляемых источников энергии, предпринимательской деятельности и реализации прав частных лиц.

ООО "EWE Neue Energien 2" подало в Государственную службу окружающей среды (ГСОС) намерение о строительстве 17 ветряных электростанций на территориях Бауского и Елгавского краев, и служба начала процедуру оценки воздействия на окружающую среду.

В октябре прошлого года самоуправление направило в ГСОС официальный ответ, указав, что большая часть планируемой территории ветропарка находится на сельскохозяйственных землях национального значения, где такое строительство недопустимо. В заключении, представленном в ноябре, самоуправление вновь подчеркнуло, что намерение не соответствует действующему территориальному плану и зонирование изменению не подлежит.

В Прейльском крае АО "Latvenergo" планирует строительство парка ветряных электростанций "Riebiņi".