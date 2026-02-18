Политолог о том, как действовать на выборах и после них.

«Я циничный избиратель. В том понимании, что я смотрю на свои интересы. И советую любому избирателю поступать подобным образом. Потому что демократия — это представительство интересов», - в интервью santa.lv поясняет политолог, профессор ЛУ Янис Икстенс.

"Те, кто в чем-то виноват (политики -прим.ред.), по-настоящему по голове не получают. Это, к сожалению, до сих пор является отличительной чертой нашей политики.

Однако в день выборов ничего не заканчивается, наоборот — все только начинается. Мы как общество должны следить за тем, что делают политики. Фактически – ими надо управлять. Надо задавать вопросы, спрашивать, почему так поступили. В демократической ситуации нельзя оставлять политиков "одних", чтобы они действовали самотеком. Надо обозначать политикам свои (как избирателя - прим.авт.) пожелания – и не робко, застенчиво, а жестко, а при необходимости и стуча кулаком по столу. Ведь у политиков есть свои соображения, удобства, представления, стереотипы, в которых они живут", - говорит политолог.