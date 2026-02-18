Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Иногда надо и стукнуть кулаком по столу» 2 865

Политика
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Иногда надо и стукнуть кулаком по столу»

Политолог о том, как действовать на выборах и после них.

«Я циничный избиратель. В том понимании, что я смотрю на свои интересы. И советую любому избирателю поступать подобным образом. Потому что демократия — это представительство интересов», - в интервью santa.lv поясняет политолог, профессор ЛУ Янис Икстенс.

"Те, кто в чем-то виноват (политики -прим.ред.), по-настоящему по голове не получают. Это, к сожалению, до сих пор является отличительной чертой нашей политики.

Однако в день выборов ничего не заканчивается, наоборот — все только начинается. Мы как общество должны следить за тем, что делают политики. Фактически – ими надо управлять. Надо задавать вопросы, спрашивать, почему так поступили. В демократической ситуации нельзя оставлять политиков "одних", чтобы они действовали самотеком. Надо обозначать политикам свои (как избирателя - прим.авт.) пожелания – и не робко, застенчиво, а жестко, а при необходимости и стуча кулаком по столу. Ведь у политиков есть свои соображения, удобства, представления, стереотипы, в которых они живут", - говорит политолог.

Читайте нас также:
#выборы #политики #общество #демократия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
2
0
2
0
4

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го февраля

    по-настоящему по голове не получают

    == Бить по голове дурака бесполезно, он от этого становится вообще невменяемым и сразу начинает выдвигать инициативы.

    Лично я на выборы не хожу последние лет 15, ну и что от этого изменилось?

    10
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    19-го февраля

    Как боролась Жданок за русские школы , ну и что? Я на выборы не хожу уже 3 года,это бесполезно

    13
    8

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Провозглашен закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги
Изображение к статье: Латвия внесет 10 миллионов евро в инициативу НАТО PURL
Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?
Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео