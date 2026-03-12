Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иран обратился с призывом к ЕС 1 1487

В мире
Дата публикации: 12.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: США и Израиль устроили экологическую катастрофу для жителей столицы Ирана

США и Израиль устроили экологическую катастрофу для жителей столицы Ирана

ФОТО: Youtube

МИД Ирана призвал ЕС выбрать правильную сторону истории.

Бездействие Европейского союза (ЕС) в отношении США и Израиля, проявляющих агрессию, является соучастием. Об этом в социальной сети X заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи.

«Безразличие и попустительство Европейского союза перед лицом агрессии, жестокости и зверств США и Израиля равносильны не чему иному, как соучастию», — написал иранский дипломат.

Бакаи также обратился к мировому сообществу, призвав обратить внимание на происходящее. «Говоря правду, вы выбираете правильную сторону истории. Весь мир наблюдает», — добавил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Еврокомиссии Укрсула фон дер Ляйен заявила, что устойчивое разрешение кризиса вокруг Ирана возможно только дипломатическим путем. Это означает, по ее словам, заслуживающий доверия переходный период для Ирана, окончательную остановку ядерной и баллистической программ и прекращение дестабилизирующей деятельности в регионе.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео