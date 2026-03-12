Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Правая рука Жириновского, экс-депутат Митрофанов, скрывается в Европе от уголовного дела 1 1768

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Политик настаивал, что является внебрачным сыном Андропова.

Политик настаивал, что является внебрачным сыном Андропова.

Алексея Валентиновича заподозрили в вымогательстве 200 000 долларов у московского строителя.

Квартира семьи беглого депутата Госдумы Алексея Митрофанова на Патриках ушла с молотка за долги за 240 млн рублей (2,5 миллиона евро). Сам ранее славившийся яркими похождениями и экстравагантными выходками, политик теперь прячется от всех. Как закатилась звезда экс-соратника Жириновского?

Это семейное жильё было приобретено в 2004 году в ипотеку за 88 млн рублей и оформлено на супругу беглого политика Марину Лиллевяли. Алексей Митрофанов и его мать Зоя в сделке выступили поручителями.

Семья успела выплатить по ипотеке 7 млн рублей, после чего заёмщики не смогли вовремя гасить платежи, начались просрочки. Ситуацию усугубило возбуждённое в 2014 году Следственным комитетом уголовное дело на Алексея Митрофанова.

Депутата заподозрили в вымогательстве 200 тыс. долларов у московского строителя Вячеслава Жарова. По версии следствия, двое думских помощников Митрофанова взялись оказать помощь в решении его бизнес-вопросов с соучредителями в судах. Бизнесмену заявили, что у них есть значительный административный ресурс, но, дескать, «надо занести».

Однако, вместо того чтобы заплатить «добродетелям», коммерсант отправился в полицию, по его заявлению было возбуждено уголовное дело и помощники получили приговоры. В то же время их шеф — Алексей Митрофанов — успел сбежать из России и затеряться в Европе. Это произошло в тот момент, когда Госдума снимала с него неприкосновенность по формальным основаниям — за системные прогулы и утрату связей с избирателями.

Уже будучи за границей, Митрофанов пытался договариваться со следствием: обещал вернуться в Россию, если ему гарантируют свободу, но переговоры закончились ничем — скандальный депутат окончательно исчез из поля зрения российского следствия.

Один из самых ярких депутатов Госдумы эпохи 90-х и нулевых Алексей Митрофанов до сих пор скрывается от российского правосудия за границей. Последний раз бывшего элдэпээровца видели в хорватском Загребе ещё в 2016 году. Впрочем, скорее всего, он по-прежнему там, ведь в Хорватии выросла и живёт его единственная дочь Зоя, названная в честь бабушки.

В России Митрофанова прежде всего помнят как большого любителя женщин и тусовок, а также по различным эпатажным выходкам. Экс-депутат продвигал идею многожёнства, пытался легализовать проституцию, уговаривал коллег-депутатов через Роскосмос отправить на орбиту американскую певицу Мадонну, финансировал украинские юмористические проекты «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу» и даже прятал от преследования турецких властей у себя на подмосковной даче лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллу Оджалана.

×
Читайте нас также:
#Европа #коррупция #скандалы #Жириновский #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео