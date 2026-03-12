Квартира семьи беглого депутата Госдумы Алексея Митрофанова на Патриках ушла с молотка за долги за 240 млн рублей (2,5 миллиона евро). Сам ранее славившийся яркими похождениями и экстравагантными выходками, политик теперь прячется от всех. Как закатилась звезда экс-соратника Жириновского?

Это семейное жильё было приобретено в 2004 году в ипотеку за 88 млн рублей и оформлено на супругу беглого политика Марину Лиллевяли. Алексей Митрофанов и его мать Зоя в сделке выступили поручителями.

Семья успела выплатить по ипотеке 7 млн рублей, после чего заёмщики не смогли вовремя гасить платежи, начались просрочки. Ситуацию усугубило возбуждённое в 2014 году Следственным комитетом уголовное дело на Алексея Митрофанова.

Депутата заподозрили в вымогательстве 200 тыс. долларов у московского строителя Вячеслава Жарова. По версии следствия, двое думских помощников Митрофанова взялись оказать помощь в решении его бизнес-вопросов с соучредителями в судах. Бизнесмену заявили, что у них есть значительный административный ресурс, но, дескать, «надо занести».

Однако, вместо того чтобы заплатить «добродетелям», коммерсант отправился в полицию, по его заявлению было возбуждено уголовное дело и помощники получили приговоры. В то же время их шеф — Алексей Митрофанов — успел сбежать из России и затеряться в Европе. Это произошло в тот момент, когда Госдума снимала с него неприкосновенность по формальным основаниям — за системные прогулы и утрату связей с избирателями.

Уже будучи за границей, Митрофанов пытался договариваться со следствием: обещал вернуться в Россию, если ему гарантируют свободу, но переговоры закончились ничем — скандальный депутат окончательно исчез из поля зрения российского следствия.

Один из самых ярких депутатов Госдумы эпохи 90-х и нулевых Алексей Митрофанов до сих пор скрывается от российского правосудия за границей. Последний раз бывшего элдэпээровца видели в хорватском Загребе ещё в 2016 году. Впрочем, скорее всего, он по-прежнему там, ведь в Хорватии выросла и живёт его единственная дочь Зоя, названная в честь бабушки.

В России Митрофанова прежде всего помнят как большого любителя женщин и тусовок, а также по различным эпатажным выходкам. Экс-депутат продвигал идею многожёнства, пытался легализовать проституцию, уговаривал коллег-депутатов через Роскосмос отправить на орбиту американскую певицу Мадонну, финансировал украинские юмористические проекты «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу» и даже прятал от преследования турецких властей у себя на подмосковной даче лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллу Оджалана.