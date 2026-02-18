Государство-агрессор пытается легитимизировать свои военные преступления через спорт, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на встрече с вице-спикером Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк.

Как сообщили в пресс-службе Сейма, в разговоре с Кондратюк спикер заявила, что дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде и запрет украинским спортсменам носить шлемы, символизирующие поддержку украинского народа, вызвали резонанс в латвийском обществе, которое осудило решения Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам Миерини, Латвия и впредь будет делать все возможное, чтобы разъяснять миру природу российского агрессора. Россия использует так называемую мягкую силу, и это ярко проявляется в спорте. В четверг Сейм, реагируя на запрет, единогласно выразил поддержку украинским спортсменам и осудил действия МОК, который приравнял дань памяти погибшим в оборонительной войне Украины к пропаганде войны.

Вице-спикер украинского парламента заявила, что произошедшее не только продемонстрировало силу украинских спортсменов, но и показало всему миру двойные стандарты спортивных организаций.

Она также поблагодарила Латвию за всестороннюю поддержку, в том числе военную. В этом году Латвия продолжит выделять на военную поддержку Украины не менее 0,25% валового внутреннего продукта, что составит 110 млн евро.

Российские атаки не прекращаются, и число жертв среди мирного населения значительно растет, сказала Кондратюк. Нынешняя зима особенно тяжела, так как Россия проводит "геноцид холодом", нанося удары по энергетической инфраструктуре Украины и оставляя людей без тепла. Но весна уже не за горами, и России не удается сломить дух сопротивления украинского народа, подчеркнула вице-спикер.

Миериня также выразила поддержку вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Только постоянное давление на Россию может остановить российскую агрессию, подчеркнула председатель Сейма, отметив, что ЕС работает над следующим пакетом санкций против России, который охватит энергетический, финансовый и военно-промышленный секторы, а также исключит возможность обхода санкций.

С Кондратюк встретились также секретарь Сейма Эдвардс Смилтенс, председатель комиссии по иностранным делам Инара Мурниеце и руководитель группы депутатов по развитию сотрудничества с украинским парламентом Янис Скрастиньш.