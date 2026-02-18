Baltijas balss logotype
Миериня: государство-агрессор пытается легитимизировать свои военные преступления через спорт 8 981

Политика
Дата публикации: 18.02.2026
LETA
Изображение к статье: Миериня: государство-агрессор пытается легитимизировать свои военные преступления через спорт

Государство-агрессор пытается легитимизировать свои военные преступления через спорт, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на встрече с вице-спикером Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк.

Как сообщили в пресс-службе Сейма, в разговоре с Кондратюк спикер заявила, что дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде и запрет украинским спортсменам носить шлемы, символизирующие поддержку украинского народа, вызвали резонанс в латвийском обществе, которое осудило решения Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам Миерини, Латвия и впредь будет делать все возможное, чтобы разъяснять миру природу российского агрессора. Россия использует так называемую мягкую силу, и это ярко проявляется в спорте. В четверг Сейм, реагируя на запрет, единогласно выразил поддержку украинским спортсменам и осудил действия МОК, который приравнял дань памяти погибшим в оборонительной войне Украины к пропаганде войны.

Вице-спикер украинского парламента заявила, что произошедшее не только продемонстрировало силу украинских спортсменов, но и показало всему миру двойные стандарты спортивных организаций.

Она также поблагодарила Латвию за всестороннюю поддержку, в том числе военную. В этом году Латвия продолжит выделять на военную поддержку Украины не менее 0,25% валового внутреннего продукта, что составит 110 млн евро.

Российские атаки не прекращаются, и число жертв среди мирного населения значительно растет, сказала Кондратюк. Нынешняя зима особенно тяжела, так как Россия проводит "геноцид холодом", нанося удары по энергетической инфраструктуре Украины и оставляя людей без тепла. Но весна уже не за горами, и России не удается сломить дух сопротивления украинского народа, подчеркнула вице-спикер.

Миериня также выразила поддержку вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Только постоянное давление на Россию может остановить российскую агрессию, подчеркнула председатель Сейма, отметив, что ЕС работает над следующим пакетом санкций против России, который охватит энергетический, финансовый и военно-промышленный секторы, а также исключит возможность обхода санкций.

С Кондратюк встретились также секретарь Сейма Эдвардс Смилтенс, председатель комиссии по иностранным делам Инара Мурниеце и руководитель группы депутатов по развитию сотрудничества с украинским парламентом Янис Скрастиньш.

Читайте нас также:
#олимпиада #Украина #санкции #Латвия #спорт #поддержка #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(8)
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го февраля

    Некоторым - да что там, большинству! - латвийским политикам стоит больше жевать, чем говорить.

    11
    0
  • Д
    Дед
    19-го февраля

    Государство -фашист пытается натянуть сермяжку на свой позор.

    17
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    19-го февраля

    Ну так его раз предупредили, что он нарушает 50 правило МОК,он забил, наверное решил( скорее за него решили) лучше быть "героем", чем занять какое-нибудь 18-20 место, большеему не светило.

    16
    0
  • A
    Aleks
    19-го февраля

    Миерине. Как ответил мне мой знакомый из Израиля во времена Ковида на вопрос как дела? Коротко и ясно Задолбали ж..ды.. Абсолютно с ним согласен.😈🔥😎

    14
    3
  • I
    Inga
    19-го февраля

    не их интересы только арабы англичане в платьях и парандже😀 они 15 лет назад так пошутили ,на сегодня так шутка не шутка

    6
    8
  • А
    Андрей
    18-го февраля

    А вы заметили, как из ситуации "весь мир с Украиной" мы очутились в ситуации "А нас за что?" или "весь МОК работает в интересах РФ"? А помните, какие подставы делали российским спортсменам? Да и сейчас делают.

    Ну тот скелетонист теперь на весь мир стал известен. Только не как скелетонист, а как участник PR акций PR-агенства под покровительством короны островного государства. Во всяком случае у меня такое впечателение. Могу ошибаться. Поправьте, если не так.

    30
    2
  • А
    Андрей
    18-го февраля

    "вызвали резонанс в латвийском обществе, которое осудило решения Международного олимпийского комитета (МОК)."

    Не слабо так, выдавать свои личные предпочтения за чаяния всего латвийского народа. Корона не треснет, гражданка Миериня?

    55
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Андрей
    19-го февраля

    Корона не треснет, гражданка Миериня?

    == А что?

    Её кто -то короновал?

    И где?

    И главное, - кто?

    19
    0
Читать все комментарии

