Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что ваши кошки могут манипулировать вами? За этими милыми мордочками скрываются настоящие мастера манипуляций!

У вас, вероятно, возникло множество вопросов к вашему питомцу: «Почему ты мурлычешь?», «Зачем ты снова сбросила все цветы?» и «Серьезно, почему ты это сделала сразу после того, как я пропылесосил?».

Несомненно, ученые уже многое выяснили о поведении кошек, однако на все ваши вопросы они пока не могут дать ответ. Давайте разберемся с тем, что наука уже успела узнать — о мурлыканье.

Мастер манипуляций

Многие владельцы кошек считают, что их питомцы мурлычут исключительно для выражения удовольствия. Однако исследования показывают, что эти успокаивающие звуки могут возникать по различным причинам, включая попытки повлиять на ваше эмоциональное состояние.

Тем не менее, на сегодняшний день нет окончательного объяснения, почему кошки мурлыкают.

Ученые выявили определенный нейронный генератор (по сути, мозговые волны), который активирует биологический процесс, связанный с мурлыканьем, но неясно, что именно его запускает. Специалисты предполагают, что существует несколько причин, по которым кошки издают этот звук:

Коммуникация

Например, одно исследование, проведенное Университетом Сассекса, показало, что кошки могут изменять свое мурлыканье в зависимости от своих потребностей. «Это исследование продемонстрировало заметные различия в качестве звука мурлыканья, когда кошки просят еду у своих хозяев, по сравнению с моментами, когда они просто расслаблены или их гладят», — отмечает доктор Лорен Финка.

Интересно, что мурлыканья, связанные с просьбой о еде, воспринимаются людьми как более настойчивые и менее приятные на слух. Было замечено, что они содержат высокочастотные компоненты, схожие с теми, которые издают младенцы, когда плачут.

Иными словами, ваш кот — хитрый манипулятор. Он просто использует ваши базовые родительские инстинкты в своих интересах!

Лечение

Эксперты также предполагают, что ваша кошка может мурлыкать, когда испытывает боль или травму.

В некоторых случаях кошки могут мурлыкать для самоуспокоения. Эти вибрации помогают им расслабиться и облегчают боль. Также существуют данные о том, что мурлыканье обладает целебными свойствами. Одно из исследований показало, что вибрации мурлыканья (в диапазоне от 20 Гц до 150 Гц) действительно могут способствовать росту костей и заживлению мягких тканей.