Можно ли безопасно угощать собаку сырыми креветками? 2 226

В мире животных
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли безопасно угощать собаку сырыми креветками?

Многие корма для собак включают в себя лосось, камбалу и другие виды рыбы, поэтому возникает вопрос: можно ли давать собаке креветки? Но не повредит ли это её здоровью?

 

Ветеринары утверждают, что собаки могут есть креветки, если они правильно приготовлены, что делает их полезным лакомством. Креветки содержат множество витаминов и питательных веществ, таких как фосфор, витамин В12, ниацин и другие. Кроме того, они низкокалорийные и имеют низкое содержание жира. Однако следует проявлять осторожность при их подаче.

Чтобы сделать креветки безопасными для собак, их необходимо предварительно приготовить. «Собаки никогда не должны есть сырые креветки из-за потенциального риска для здоровья, связанного с патогенами, которые могут находиться в сырых моллюсках», — предупреждают специалисты. В сырых моллюсках могут содержаться паразиты, такие как вибрион, сальмонелла и ботулизм, а также вирусы, включая норовирус и гепатит А. Хотя собаки переваривают пищу иначе, рисковать не стоит, особенно учитывая, что готовить креветки очень просто.

Можно ли давать собакам вареные креветки?

Как уже упоминалось, приготовленные креветки можно безопасно предлагать собакам. Однако они не должны быть солеными или жареными в масле.

Не стоит беспокоиться, если ваш питомец случайно стащит готовую креветку с панцирем. Скорее всего, она будет легко переварена. Тем не менее, это может привести к удушью, поэтому не рекомендуется специально давать собаке хвост креветки.

Сколько креветок можно давать собаке?

Питомцам не следует регулярно есть человеческую пищу, включая креветки. «Даже самые полезные лакомства должны составлять не более 10% от суточной калорийности вашей собаки», — отмечают ветеринары. «Остальные 90% должны поступать из полноценного и сбалансированного корма для собак».

Угощать вашего любимца креветками время от времени — это нормально. Однако не стоит делать это ежедневно и заменять ими основную еду.

Оставить комментарий

(2)
  • VS
    Vad Sorry
    19-го февраля

    Мой дед на хуторе каждый вечер отваривает ведро креветок и даёт своим овчаркам , надо будет ему сказать что бы ни солил их:)))

  • Мп
    Мимо проходил
    18-го февраля

    Статейка для великосветских идиотов типа Бомжены Рынской. 9 их 10 читателей и себе-то креветок не покупают из-за вздутой на них цены. Это всё равно что мэра Риги паштетом из соловьиных ящыков кормить - сьесть-то он сьест, да кто ж ему даст?

