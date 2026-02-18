Baltijas balss logotype
Оптимальные места для установки кошачьего лотка

В мире животных
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оптимальные места для установки кошачьего лотка

Задумывались ли вы, что отказ вашего пушистого друга использовать лоток может быть связан с неправильным выбором его расположения? Это действительно может стать причиной «непослушного поведения». Но где же лучше всего разместить лоток для кота?

 

«Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в мире кошек, является приучение к лотку», — отмечает Блэр де Йонг, консультант по поведению кошек. Поэтому, если у вас возникли трудности, первым делом стоит выяснить, подходит ли выбранное место для лотка.

Где разместить кошачий лоток

По словам де Йонг, оптимальными местами для кошачьего туалета являются тихие и доступные уголки, которые обеспечивают уединение.

«Обратите внимание на то, где ваша кошка проводит больше всего времени», — советует де Йонг. «Если она никогда не поднимется в эту странную комнату на чердаке, не ставьте туда лоток».

Где же лучше всего ставить лоток?

Как правило, владельцы кошек стараются скрыть лоток от глаз и запахов, поэтому часто размещают его в труднодоступных местах. Однако не стоит забывать, что кот — это член вашей семьи и законный обитатель вашего дома! Придется смириться с некоторыми неприятными ароматами.

Специалисты рекомендуют устанавливать лоток в таком месте, куда кошка сможет легко добраться, желательно в зоне с низким уровнем движения, вдали от мисок с едой и водой. Кошки, как правило, любят находиться рядом с хозяевами, но это не означает, что лоток должен находиться в спальне или гостиной; его место может быть в том месте, куда вы также часто заглядываете, например, в туалете.

Не забывайте, что кошкам, как и людям, нужен «туалетный минимум». Животному может быть некомфортно использовать лоток в темном углу без света. Кроме того, учитывайте индивидуальные особенности вашей кошки, её возраст, физическое состояние и планировку вашего дома. Например, не следует ожидать, что пожилая кошка с ограниченной подвижностью сможет добраться до лотка, расположенного слишком далеко.

Редакция BB.LV
Оставить комментарий

