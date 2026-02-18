Baltijas balss logotype
Какие существа обладают самыми длинными «руками»? 0 50

В мире животных
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие существа обладают самыми длинными «руками»?

Животные разнообразны, и некоторые из них способны устанавливать рекорды. Например, в длине передних лап. Однако в этом вопросе нет однозначного ответа, так как многое зависит от метода измерения.

 

Если рассматривать абсолютную длину конечностей, горбатые киты (Megaptera novaeangliae) без труда опередят всех соперников благодаря своим массивным плавникам, которые произошли от конечностей их наземных предков и могут достигать 4,9 метра в длину.

Однако, когда речь идет о относительных размерах, среди наземных млекопитающих выделяются два типа. Первые — это гиббоны, семейство обезьян, обитающих под кронами деревьев в Юго-Восточной Азии. У них самые длинные передние лапы относительно размера тела. Тем не менее, по мнению биологов, несколько видов трехпалых ленивцев могут соперничать с гиббонами в этом аспекте.

Ключевым показателем для сравнения конечностей млекопитающих является интермембральный индекс (IM) — длина передних конечностей животного, деленная на длину его задних конечностей, умноженная на 100. У людей IM варьируется от 68 до 70, что указывает на то, что наши руки примерно на 70% длиннее ног.

Индекс IM как живых, так и ископаемых животных показывает, какие конечности они используют для передвижения. Двуногие, а также животные, которые лазают и прыгают, обычно имеют IM в диапазоне от 50 до 80, в то время как четвероногие имеют IM от 80 до 100. IM выше 100, как правило, наблюдается у животных, передвигающихся в подвешенном состоянии, например, при качении на ветвях деревьев.

Гиббоны, у которых передние лапы примерно в 1,5 раза длиннее задних, являются основными претендентами на самый высокий IM среди приматов. Однако ленивцы превосходят этих обезьян: у трехпалых ленивцев (Bradypus tridactylus) и бурогорлых ленивцев (Bradypus variegatus) передние лапы в среднем в 1,7 раза длиннее задних, что соответствует IM 171 и 172 соответственно. По словам биологов, у некоторых отдельных ленивцев были зафиксированы передние лапы, в два раза длиннее задних. Вот настоящие рекордсмены по длине передних конечностей в животном мире.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

