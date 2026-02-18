Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как понять, что хочет сказать ваша собака, по сигналам ее тела? 0 208

В мире животных
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как понять, что хочет сказать ваша собака, по сигналам ее тела?

О том, как понять, что пес хочет сказать, объяснил кинолог В. Голубев.

Как заметил кинолог, спокойное животное может лежать, подогнув под себя одну лапу, его поза будет мягкой и расслабленной. В игривом настроении пес может радостно вилять хвостом, сесть в ожидающей позе, поднимать уши, подпрыгивать от волнения. В знак открытости и дружелюбия он облизывает и обнюхивает руки владельца.

Если собака заинтересована, она начнет наклонять голову в разные стороны, поднимет уши, вытянет шею, будет изучать объект. Тело ее при этом будет напряжено, а хвост — поднят.

Стараясь привлечь внимание владельца, питомец будет переступать с ноги на ногу, пристально смотреть на хозяина или даже потихоньку скулить. Испуганный любимец отворачивает голову, прячется за владельцем и смиренно ложится на спину. Он зажимает хвост лапами, прижимает и откидывает назад уши, может немного согнуться и даже подрагивать.

Покорность свидетельствует о том, что любимец пытается успокоиться. Некоторые путают это с просьбой почесать живот. Однако, стремясь получить ласку от владельца, животное будет действовать иначе: повернется к нему всем телом, вытянет ноги, будет неторопливо вилять хвостом и подталкивать руку хозяина носом, подытожил эксперт.

Читайте нас также:
#домашние животные #животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео