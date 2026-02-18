Исследователи из университета Ёнсе в Корее создали новый источник животного белка — «говяжий рис». Для его получения в рисовые зерна были внедрены стволовые клетки коров, которые при созревании трансформировались в мышечные и жировые структуры. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«При готовке рис сохраняет привычный внешний вид, но обладает необычным сочетанием ароматов, включая легкий ореховый привкус и нотки, характерные для мяса», — отметил профессор Джинки Хонг, возглавлявший исследование.

Рис имеет розоватый оттенок, приятный вкус и мягкую текстуру. По словам ученых, его можно использовать в приготовлении разнообразных блюд.

Этот продукт содержит на 8% больше белка и на 7% больше жира по сравнению с обычным рисом. Кроме того, как подсчитали исследователи, его производство будет более экономичным, чем производство говядины.