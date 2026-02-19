Заместитель прокурора Тогучинского района Новосибирской области передал в суд уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при продаже кошки.

Обвиняемая занималась разведением и реализацией кошек бенгальской породы. По версии следствия, она решила незаконно увеличить свои доходы, выдав бенгальскую кошку за представителя породы «европейская бурма», так как на рынке такие животные стоят значительно дороже.

В апреле 2023 года женщина разместила в интернете объявление о продаже котенка породы «европейская бурма». Для того чтобы ввести покупателя в заблуждение, она изготовила регистрационную карточку и ветеринарный паспорт, согласно которым котенок якобы принадлежал к этой породе.

Покупатель нашелся в том же месяце. Когда котенок подрос, владелец осознал, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию, как указано в сообщении.